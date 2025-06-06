我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據緩解經濟擔憂 道指漲逾400點

10嫌清晨闖紐約華人修車廠竊豪車 警匪追逐 2落網

川習通話後 中國官媒：美方8舉措干擾破壞雙方共同繁榮

特派記者廖士鋒／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國官媒5日晚間宣布習近平與川普通電話的消息。圖為2017年川普訪問北京，習近平和夫人彭麗媛（右二、右一）8日與川普夫婦（前排左二、左一）在北京故宮寶蘊樓茶敘。（新華社）
中國官媒5日晚間宣布習近平與川普通電話的消息。圖為2017年川普訪問北京，習近平和夫人彭麗媛（右二、右一）8日與川普夫婦（前排左二、左一）在北京故宮寶蘊樓茶敘。（新華社）

美國總統川普與中國國家主席習近平5日通話，央視旗下新媒體《玉淵譚天》6日晚間發文解讀，強調美國有8項行徑正在各種干擾和破壞雙邊的共同繁榮，同時也解讀中國方面提及台灣議題的意涵。

《玉淵譚天》指出，中國方面發出的新聞稿總共547字。「信息量很大，值得字斟句酌」。

文章強調，各種干擾和破壞正在影響兩國共同繁榮，美方圍繞貿易領域，干擾和破壞的行徑至少有八類，分別是：一、妄圖取消中國中國永久正常貿易關係地位；二、泛化國家安全概念；三、濫用出口管制；四、徵收301關稅；五、開展232調查；六、違規濫用貿易救濟措施；七、以芬太尼為由對中國採取貿易限制措施；八、加徵所謂「對等關稅」。

文章還解讀，此次通稿再次證實了兩國經貿牽頭人在日內瓦舉行的會談，是應美方邀請。中國把這個意思再點出來，蘊含了兩層含義。「首先，那些錯誤行徑是美方主動挑起的，需要美方先認識到問題。其次，既然是美方主動來談的，那接下來就要表現出真正的合作姿態，而不是把談判當成博弈、壓價或拉鋸」。

而就美國指控中國管控稀土出口影響全世界，文章強調，「稀土等相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。是非歧視性的，不針對特定國家。美方自己非要對號入座，恰恰說明，美國自己習慣了把科技問題『工具化』，把出口管制『工具化』」。

另外對於通話通稿要求美方的「實事求是」，文章解讀就是美方「接下來要逐步撤銷消極舉措，包括301關稅、232關稅、芬太尼關稅等關稅措施和各類非關稅措施」。

就台灣議題，習近平在通話中指出美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂份子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。文章強調這段話的關鍵句是「慎重處理台灣問題」。「這是要給美國提個醒。本屆美國政府，修改了國務院官網上有關台灣的一句關鍵表述，這是在給民進黨當局提供錯誤信號」。

文章指，中國想提醒美方的是，「極少數台獨分裂勢力正在台海做出破壞性舉動，如果美國縱容的話，那麼一旦陷入對抗衝突，美國也很難獨善其身」。

對於川普在通話後表示美國商務部長也將參加磋商，文章援引中國社科院世經政所研究員趙海分析，美國財政部長主管宏觀經濟和金融，貿易代表主管關稅，而商務部主管科技領域限制特別是出口管制，「這也意味著，接下來，中美溝通的領域將更加豐富」。

關稅 商務部 習近平

上一則

路透：美商務部暫停對中出口核電廠設備

延伸閱讀

李在明就任後首次與川普通話 將協商關稅、一起打高爾夫

李在明就任後首次與川普通話 將協商關稅、一起打高爾夫
走私致命真菌 密西根大學中國研究員非首次 國會議員憂毀美國農業

走私致命真菌 密西根大學中國研究員非首次 國會議員憂毀美國農業
專家對經濟前景看法分歧 樂觀者：繼續投資美國

專家對經濟前景看法分歧 樂觀者：繼續投資美國
無懼關稅？小摩：雙重「痛苦交易」發威將把美股拱上新高

無懼關稅？小摩：雙重「痛苦交易」發威將把美股拱上新高

熱門新聞

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

2025-06-05 16:00
曾有好交情的馬斯克與川普公開翻臉。(美聯社資料照)

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

2025-06-05 20:06
馬斯克(左)與川普總統。(美聯社資料照)

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

2025-06-05 16:35
川普4日在白宮舉行夏季宴會發表演說。(美聯社)

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

2025-06-04 20:20
普林斯頓大學歷史系教授貝爾1日在紐約時報撰文，籲請社會大眾正視，美國菁英大學招收大批國際學生的確已形成問題。圖為哈佛大學29日舉行畢業典禮，一名畢業生的帽子上張貼「支持國際生」的標語。（路透）

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

2025-06-02 07:10
馬斯克（左）周三貼文抨擊川普力推的「大而美」稅改法案，聲稱這會害美國變「債務奴隸」，並敦促國會議員「殺了這法案」。(美聯社)

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

2025-06-04 20:06

超人氣

更多 >
4生肖三年內都不缺錢 屬牛踏實衣食無憂、他樂觀抓住機會

4生肖三年內都不缺錢 屬牛踏實衣食無憂、他樂觀抓住機會
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
鷹嘴豆有助降膽固醇、抗發炎 另一種食物也可取代

鷹嘴豆有助降膽固醇、抗發炎 另一種食物也可取代