我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：習近平決與美硬摃不留餘地 川普恐須先打電話

美股早盤／Fed官員挺6月降息 科技股飆

川普就職將滿百日 4/29赴密西根州舉行慶祝集會

中央社密西根州蘭辛23日綜合外電報導
川普總統預計4月29日在密西根州馬科姆郡舉行集會慶祝上任100天，圖為過去川普在馬科姆郡的支持者。(美聯社資料照)
川普總統預計4月29日在密西根州馬科姆郡舉行集會慶祝上任100天，圖為過去川普在馬科姆郡的支持者。(美聯社資料照)

美國總統川普於今年1月20日就職，他預計4月29日在密西根州舉行集會慶祝上任100天，這是他重返白宮後首次舉行集會。

美聯社報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）宣布，川普（Donald Trump）本月29日將造訪密西根州馬科姆郡（Macomb County）。該郡位於底特律北方，底特律被視為汽車製造重鎮。

李威特今天在社群媒體發文寫道：「川普總統很高興於下周二（29日）重返偉大的密西根州，他將在馬科姆郡舉行集會，慶祝（執政）第1個100天！」

這場集會將在川普就職第100天的前1天舉行，傳統上這是衡量總統施政進展與競選承諾是否相符的早期里程碑。密西根州是川普去年力拚重返白宮時，自民主黨手中奪下的關鍵激戰州之一。

除了周末的私人出遊，川普就職後鮮少旅行。他第2次總統任期迄今唯一的官方旅行，是他上任後第1周視察北卡羅來納州和加州災區，並在拉斯維加斯舉辦活動宣傳他取消小費稅的計畫。

不過本周稍晚，川普將赴羅馬參加教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮，這是他第2任期首次出國訪問。

川普造訪密西根州之前，曾與該州備受矚目的民主黨州長魏美桂（Gretchen Whitmer）進行一系列會談和通話。惠特梅爾曾嚴詞批評川普，但後來表示希望在川普第2任期找到兩人的共通點。

惠特梅爾曾指出，兩人可能合作的關鍵領域是位於馬科姆郡的塞爾福瑞吉空軍國民兵基地（Selfridge Air National Guard Base）。惠特梅爾和密西根州議員長期以來一直為這個基地感到擔憂，因為隨著駐紮在那裡的A-10攻擊機逐步退役，該基地的未來陷入不確定性。

川普 密西根州 白宮

上一則

出手至少百萬給川普就職基金的捐款人 紛紛晉升政府要員

下一則

華郵分析：為何查克柏格沒辦法討好川普？

延伸閱讀

俄國飛彈猛擊基輔 川普：住手

俄國飛彈猛擊基輔 川普：住手
出手至少百萬給川普就職基金的捐款人 紛紛晉升政府要員

出手至少百萬給川普就職基金的捐款人 紛紛晉升政府要員
WSJ：習近平決與美硬摃不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬摃不留餘地 川普恐須先打電話
川普與習近平還有望會晤？學者：今年「一定要見」

川普與習近平還有望會晤？學者：今年「一定要見」

熱門新聞

自川普「解放日」記者會後，貿易顧問納瓦羅固定在白宮橢圓辦公室出入。(路透資料照)

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

2025-04-18 21:52
消息人士爆料，世界首富馬斯克(右)和財政部長貝森特(左)日前在白宮因國稅局（IRS）問題陷入激烈爭執。（圖／美聯社）

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

2025-04-23 21:48
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）

不滿川普執政 美500萬人上街反川普

2025-04-19 18:55
美國總統川普。(新華社)

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

2025-04-17 21:47
愛馬仕表示，將對美國客戶完整轉嫁關稅成本，5月1日起將對美國所有產品漲價。 （路透）

消費者哭了…愛馬仕將轉嫁關稅成本 5月起美國產品全面漲價

2025-04-17 08:10
川普總統的第二任沒有連任壓力。(路透)

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

2025-04-20 20:16

超人氣

更多 >
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他

川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他
賓州14歲華裔少女失蹤3個月 在喬州找到了

賓州14歲華裔少女失蹤3個月 在喬州找到了