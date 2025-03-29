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赫塞斯訪硫磺島 與日相及防長首度聯合悼亡

提升美日同盟 赫塞斯訪硫磺島 與日相及防長首度聯合悼亡

中央社東京29日專電
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日相石破茂(左)與美國國防部長赫塞斯出席追悼戰亡者的美日聯合追悼式。石破茂表示，要讓日美同盟提升到更高境界。(歐新社)
日相石破茂(左)與美國國防部長赫塞斯出席追悼戰亡者的美日聯合追悼式。石破茂表示，要讓日美同盟提升到更高境界。(歐新社)

日本首相石破茂、日本防衛大臣中谷元與美國國防部赫塞斯，今天訪問太平洋戰爭末期激戰地硫磺島（位於東京都小笠原村），出席追悼戰亡者的美日聯合追悼式。這是美日兩國國防部長首度一同訪硫磺島出席追悼式。

影片來源：YouTube@AP

日本讀賣新聞報導，石破茂在追悼式上表示，「曾經交戰的日美兩國在達成和解後，深化關係，成為彼此信賴的同盟國。要將和平的寶貴銘記於心，讓日美同盟提升到更高境界」。

追悼戰亡者的美日聯合追悼式始於戰後50週年1995年，西元2000年以後幾乎每年實施。上一次現任首相出席美日聯合追悼式是2013年4月安倍晉三；上一次日本防衛大臣出席美日聯合追悼式是2018年小野寺五典的時候。

日本政府發言人、官房長官林芳正昨天在例行記者會上言及這次日本首相與美日防長訪問硫磺島的意義。他強調：「今年適逢戰後80週年，訪問硫磺島一事正可確認日美兩國的戰後和解，祈願今後兩國關係友好。」

硫磺島是位於距離日本東京南方約1200公里的孤島。硫磺島是太平洋戰爭末期，日本軍方作為防衛本土的碉堡，美軍將硫磺島視為空襲日本本土的中繼基地。

1945年2月19日美軍登陸硫磺島，與日軍展開激戰，至1945年3月下旬戰鬥結束為止，日本兵約2萬1900人、美軍約7000人戰亡。

日本防衛大臣中谷元與美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）預定明天在日本防衛省（位於東京都市谷）舉行會談。這是赫塞斯今年1月就任後，首度與日本防衛大臣舉行面對面會談。

美日兩國國防部長首度一同訪硫磺島出席追悼式，中為美國防部長赫塞斯。(路透)
美日兩國國防部長首度一同訪硫磺島出席追悼式，中為美國防部長赫塞斯。(路透)

日本 赫塞斯 國防部

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