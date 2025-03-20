我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓華埠寺廟遭遊民破壞 社區促市府正視宗教仇恨警訊

川普政府令MTA月底前擬案提升地鐵安全 否則拒撥款

抹掉軍事傳奇 清洗DEI內容掀民眾怒火 五角大廈給解釋恢復部分網頁

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普第一次執政時，於2017年11月27日在白宮橢圓辦公室會見納瓦霍譯碼員佛萊明．貝蓋（坐著）和湯馬斯．貝蓋（中）。資料照片。（美聯社）
美國總統川普第一次執政時，於2017年11月27日在白宮橢圓辦公室會見納瓦霍譯碼員佛萊明．貝蓋（坐著）和湯馬斯．貝蓋（中）。資料照片。（美聯社）

美國國防部與陸軍先前移除了強調納瓦霍譯碼員（Navajo Code Talkers）和其他美洲原住民老兵重要戰時貢獻的網頁，引發公眾抗議、媒體報導與原住民部落譴責後，19日恢復了部分文章與連結。官員表示，這些資料是被錯誤刪除。

美聯社與亞利桑納共和報報導，最初下架動作屬於清除任何提倡多元、平等、共融（DEI）的軍事內容。在川普總統簽發終止聯邦政府DEI計畫的更廣泛行政命令後，國防部刪除了數千個表彰女性和少數族裔群體貢獻的網頁。

根據Axios盤點，川普政府的反DEI清洗抹掉了許多軍事傳奇。除了納瓦霍譯碼員外，棒球運動員兼民權先驅羅賓遜（Jackie Robinson）與幾乎全由第二代日裔美國人組成的美國陸軍第442步兵團等，都有相關網頁一度遭到下架。

另外，華盛頓郵報報導，五角大廈進行DEI清洗期間，也移出了專門表彰1945年《硫磺島升旗》升旗照6位陸戰隊員之一、皮馬印地安人一等兵海耶斯（Pfc. Ira Hayes）的網頁，至今仍未恢復。

根據五角大廈官員說法，納瓦霍譯碼員的資料被錯誤刪除了。發言人奧利亞特（John Ullyot）在聲明中表示，「在極少數的情況下，內容無論是故意還是因為疏忽而被移除，都超出了指令明確列出的範圍，我們指示相關部門，讓他們更正內容，因而表彰我們的英雄們跟他們的美國同胞一起竭誠效力，僅此而已」。

美聯社指出，譯碼員的幾個網頁18日出現了「404 - 找不到網頁」。部分網頁19日已經恢復上線，但任何提到美洲原住民傳統月的網頁仍然無法打開；DEI清洗行動刪除的數千個其他網頁仍然處於離線。

根據納瓦霍國（Navajo Nation）總統奈葛倫（Buu Nygren）發布的聲明，白宮官員知會納瓦霍國，人工智慧（AI）驅動的自動審查程序在尋找含有DEI舉措的內容，導致提到「納瓦霍」的內容被刪除，並指他對解答感到滿意。

奈葛倫說，「我想向納瓦霍族人保證，我們與聯邦官員保持密切聯繫，以確保我們珍重的納瓦霍譯碼員傳奇，永遠不會從美國和納瓦霍歷史抹去」，又指美國各地574個聯邦承認的部族都是主權國家，不受DEI分類界定。這個立場得到其他美洲原住民領袖廣泛支持。

原住民 五角大廈 國防部

上一則

失去言論自由？科學家手機遭查「曾批評川普政府」 竟被美國拒絕入境

下一則

十多名支持川普與馬斯克的網紅成為「惡作劇報警」目標

延伸閱讀

五角大廈預算「砍到海外」 傳駐日美軍總部擬取消擴編

五角大廈預算「砍到海外」 傳駐日美軍總部擬取消擴編
指DEI政策歧視白人和亞裔 教部調查逾50所大學

指DEI政策歧視白人和亞裔 教部調查逾50所大學
紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」
取消DEI 少數族裔900億業務受影響

取消DEI 少數族裔900億業務受影響

熱門新聞

科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
傳川普政府考慮針對多達43個國家，實施新一輪旅遊禁令。(路透)

傳川普擴大旅遊禁令 43國上榜 11國公民恐不得入美

2025-03-14 23:20
美國中東特使威科夫和白宮發言人李維特6日在白宮西廂辦公室外與媒體交談。路透

典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

2025-03-14 10:59
美國副總統范斯（右）和妻子烏沙（左）2月11日在法國巴黎的艾麗榭宮合影。資料照片。歐新社

「你毀了這個地方」范斯偕妻赴甘迺迪中心聽音樂會遭噓

2025-03-14 09:03
副總統范斯接受NBC News專訪時表示，馬斯克大規模開除聯邦政府員工時，犯了不少錯誤。(路透)

NBC民調 47%不贊同大砍公務員 范斯：馬斯克犯了錯

2025-03-16 21:00
USPS下個月將裁員1萬人。（歐新社）

USPS下月裁員1萬人 會影響郵遞服務嗎？

2025-03-14 08:51

超人氣

更多 >
4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波
「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定
解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？

解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？
快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗
揮別地鐵卡 紐約MTA將停售MetroCard

揮別地鐵卡 紐約MTA將停售MetroCard