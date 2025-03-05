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準備對美打「任何類型」戰爭 中駐美使館強硬表態

編譯周辰陽／即時報導
這張攝於2017年11月9日的資料照片顯示，在中國北京人民大會堂舉行的歡迎儀式上，一面美國國旗在中國國徽旁飄揚。美聯社
這張攝於2017年11月9日的資料照片顯示，在中國北京人民大會堂舉行的歡迎儀式上，一面美國國旗在中國國徽旁飄揚。美聯社

中國針對美國總統川普不斷提高貿易關稅作出反擊後，也警告美國，準備好打「任何類型」的戰爭。

華人民共和國駐美大使館在「X」轉發中華人民共和國外交部發言人林劍4日對美方再次加徵10％關稅的表態英譯稿，稱「芬太尼問題是提高美國對中國進口產品關稅的站不住腳藉口，我們為捍衛自身權利與利益的反制措施完全正當與必要」。

從原貼文可見，中方使館引述了最後兩段話，分別是「如果美方真的想解決芬太尼問題，那麼與中國平等對待協商，才是正確的做法」，以及「如果戰爭是美國想要的事情，無論是關稅戰、貿易戰或任何其他類型的戰爭，我們都準備好戰鬥到底」。

BBC指出，這是川普就任總統以來，中國最強硬的言論。

根據此前新聞，中國外交部發言人林劍4日回應紐時記者提問美國對大部分中國商品再次加徵10％關稅時指出，美方執意以芬太尼問題為藉口，再次對中國輸美產品加徵關稅，中方多次闡明反對立場，採取的反制措施完全是「維護自身權益的正當、必要之舉」。

林劍指出，芬太尼問題的根源在於美國本身，中方出於人道主義和對美國人民的友好情誼，採取有力措施幫助美國應對芬太尼問題，這是有目共睹的，美國各界人士多次對中方表示感謝，「美方非但不領情，反而對中國抹黑推責，透過加徵關稅施壓謳詐，這是恩將仇報」，不僅解決不了美國自身的問題，還將嚴重破壞雙方在禁毒領域的對話與合作。

林劍重申，「中國人民從來不信邪，不怕鬼，從來不吃霸道霸凌那一套」，施壓、脅迫和威脅不是同中方打交道的正確方式，對中國搞極限施壓，那是找錯了對象，打錯了算盤。美方如果真想解決芬太尼問題，就應該在平等、尊重、互惠的基礎上，同中方磋商解決各自關切」。

林劍還表示，「美方如果別有所圖，執意打關稅戰、貿易戰或別的什麼戰，中方將奉陪到底，我們奉勸美方收起霸凌嘴臉，趁早回到對話合作的正確軌道上來」。

關稅 華人 川普

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