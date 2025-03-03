川普：華府對澤倫斯基停戰立場「不會忍受多久」

澤倫斯基2月28日在白宮與川普及范斯話不投機，在媒體鏡頭前爆發激烈爭執。（美聯社）

美國總統川普 今天表示，華府對於烏克蘭 總統澤倫斯基 與俄羅斯停火的立場「不會忍受多久」。繼上周在橢圓形辦公室災難性爭執之後，雙方緊張關係為之加劇。

法新社報導，川普在自家「真實社群」（Truth Social）上發文說：「這是澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）可能作出的最糟糕表態，美國不會忍受多久。」

川普寫道：「只要有美國支持，這傢伙就不希望那裡和平。」

他還將矛頭對準在英國倫敦危機會談中會見澤倫斯基的歐洲領導人，強調「或許那不是給俄羅斯下馬威的偉大表態，他們是在想什麼」。

川普和副手范斯（J.D. Vance）2月28日與澤倫斯基在橢圓形辦公室（Oval Office）的媒體鏡頭前針鋒相對，川普指控澤倫斯基對美國的援助忘恩負義，展現出對美國不敬姿態，而且甘冒引爆第三次世界大戰風險。

國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）告訴記者，川普今天與高階幕僚開會，就接下來如何處理烏克蘭問題進行商討。

美國新聞網站Axios報導，川普正在考慮對基輔切斷所有軍事援助，不過白宮官員未予證實。