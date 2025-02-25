我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

差點悲劇重演…西南航空在芝與私人噴射機險相撞

聯合航空客機疑機械故障 迫降紐瓦克機場 載約200人

金融時報指美擬將加拿大踢出五眼聯盟 白宮顧問駁斥

中央社華盛頓25日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮高級貿易暨製造顧問納瓦羅（Peter Navarro）。歐新社
白宮高級貿易暨製造顧問納瓦羅（Peter Navarro）。歐新社

金融時報報導，白宮顧問納瓦羅正推動將加拿大踢出全球最重要的情報交流機制「五眼聯盟」之外，施壓其併入美國。納瓦羅稍早出面駁斥，指這則匿名消息來源的報導是胡說八道。

英國金融時報（Financial Times）今天發自華府的獨家報導指出，根據美國總統川普（Donald Trump）政府知情人士的消息，白宮高級貿易暨製造顧問納瓦羅（Peter Navarro）提議把加拿大自「五眼聯盟」（Five Eyes）剔除。

消息指出，納瓦羅認為，美國應該用這個方式對加拿大施壓，白宮官員彼此也在討論這個想法，不過，目前仍不清楚川普是否支持。

根據報導，對於這個消息，納瓦羅與白宮沒有回應金融時報的置評請求。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）的辦公室對此拒絕評論。

納瓦羅今天稍早在白宮外受訪指出，金融時報引述匿名消息來源的報導是「胡說八道」、「荒謬的內容」，「我們絕對不會危及我們的國家安全，尤其是與像加拿大這樣的盟友合作」。他不會理會匿名消息來源的報導。

金融時報指出，「五眼聯盟」是全球最重要的情報共享網絡。由美國中央情報局（CIA） 主導、位於澳洲松口（Pine Gap）的衛星站，是蒐集中國情報的最重要基地之一，這是「五眼聯盟」國家密切合作的一個範例。

曾擔任中情局官員的韋德寧（Dennis Wilder）對金融時報指出，「五眼聯盟」的夥伴關係起於二次大戰期間，英、美兩國的密碼破解專家合作破譯德國的秘密通信。兩國於1946年成立聯盟，1956年擴展至包括加拿大、澳洲與紐西蘭。

韋德寧說：「這些已有數十年歷史的協議若遭破壞，我們在莫斯科、北京、德黑蘭及平壤的對手將會拍手叫好。」

報導指出，儘管加拿大和紐西蘭提供的情報在「五眼聯盟」中最少，但排除任何成員都會引發華盛頓及其他地方情報官員的反對，也會遭其他盟國批評。

與川普友好的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動核心支持者巴農（Steve Bannon）對金融時報說，中國想成為北極圈的強國，而加拿大缺乏足夠自衛的資源，川普是認真考慮把加拿大併入美國，不是在挑釁杜魯多。

但巴農說，將加拿大排除於「五眼聯盟」最終會傷到美國。「加拿大的實力遠超過其規模。如果你看看軍事歷史，他們一直是我們最好的盟友。」

加拿大 白宮 川普

上一則

是內賊？川普舔馬斯克腳趾AI影片嫌犯抓到了

下一則

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

延伸閱讀

川普晶片關稅威脅 台灣矽盾遭遇考驗

川普晶片關稅威脅 台灣矽盾遭遇考驗
重點在「收中國關稅」馬克宏籲川普別對歐洲打貿易戰

重點在「收中國關稅」馬克宏籲川普別對歐洲打貿易戰
不再有幻想 馬州州長摩爾徹底打消跟川普合作念頭

不再有幻想 馬州州長摩爾徹底打消跟川普合作念頭
川普舔馬斯克腳？疑遭惡搞播AI假影片 聯邦機構要查

川普舔馬斯克腳？疑遭惡搞播AI假影片 聯邦機構要查

熱門新聞

川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
社會安全管理局（SSA）近日成為輿論焦點。（美聯社）

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

2025-02-18 16:57
川普19日在佛州邁阿密市舉行的沙烏地阿拉伯主權財富基金主辦的未來投資倡議峰會上表示，正考慮分發DOGE紅利，省下來的20%返還給美國民眾。(路透)

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

2025-02-20 05:32
馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

2025-02-18 04:47
川普貼文說他暫時用老布希總統用過的C&O書桌，原來的堅毅桌送去整理。（取自TruthSocial）

因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修

2025-02-20 21:14
川普周三表示，考慮把馬斯克及其團隊削減政府支出而節省下來的錢，拿一部分返還給美國納稅人。(美聯社)

砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人

2025-02-19 20:25

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
「怎麽老成這樣？」70歲成龍街頭被偶遇 網民驚訝不敢信

「怎麽老成這樣？」70歲成龍街頭被偶遇 網民驚訝不敢信
「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩

「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩
在全美最富裕的五個州 成為中上階層要這個年薪

在全美最富裕的五個州 成為中上階層要這個年薪
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料