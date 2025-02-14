白宮情人節寫「非浪漫情詩」：非法入境就遣返你

白宮貼出的情人節賀卡，一點也不浪漫，語帶威脅的說，要把非法移民遞解出境。(取自社媒Instagram平台)

在浪漫的情人節，空氣裡瀰漫的恐怕不只是愛意。白宮 14日在Instagram上發布一張點綴著愛心的粉色賀卡，文字卻寫著「非法入境，我們就遣返你」，體現了川普 政府強硬的移民 政策。

每日郵報(Dailymail)報導，這張圖片還配上「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)與川普總統的大頭照，選用的更是川普表情嚴肅、以高低眉凝視鏡頭的的官方版總統肖像照。上頭的訊息則改寫打油詩，「玫瑰是紅色的，紫羅蘭是藍色的；如果你非法入境，就要被驅逐了。」

這與前第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)過去四年在北草坪(North Lawn)設立的情人節裝飾形成鮮明對比，如2021年正從新冠疫情復甦之時，草坪上便有多處愛心立牌寫著愛、力量、家庭、善良、團結、同情等字詞。

白宮貼文迅速引起震驚反應，一些網友表示不相信這是來自美國政府官方帳號的貼文。有用戶寫道「我得刷新兩次頁面才確定這是真的。」、「到底發生什麼事？在白宮帳號上發布這種東西太不合適了。」、「這太沒品了。這不是玩笑！負責管理Instagram頁面的人該為引以為恥。白宮辦公室裡有個小丑時，我想你得到的就是馬戲團表演。」、「從白宮官方帳號看到這一消息，我怒火中燒。為什麼要造成這樣的流離失所、無家可歸和仇恨。我對這種言論／宣傳感到非常失望。」

一些網友則將矛頭指向了川普身邊的兩名移民──出生於斯洛維尼亞的第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)、出生於南非的億萬富翁馬斯克(Elon Musk)，主張也應將他們驅逐出境，有留言稱「也告訴你的妻子和馬斯克同樣的話。」

川粉們則樂見這種貼文，留下笑臉表情符號、稱川普「太酷了……酷得像冰(ICE，暗指移民和海關執法局)。」