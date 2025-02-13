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川普開始對聯邦機關大裁員 包括教育部、小型企業署

記者顏伶如／即時報導
川普總統開始對聯邦機關大裁員，包括教育部、小型企業署、聯邦總務署、消費者金融保護局等。美聯社
川普總統開始對聯邦機關大裁員，包括教育部、小型企業署、聯邦總務署、消費者金融保護局等。美聯社

新聞周刊(Newsweek)13日報導，川普總統開始對聯邦機關大裁員，包括教育部、小型企業署(Small Business Administration，SBA)、聯邦總務署(General Services Administration，GSA)、消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)等；這是川普政府推動政府人事瘦身以來的第一波大幅裁員，截至目前為止，聯邦機關僅對員工祭出帶薪行政停職(paid administrative leave)。

川普政府推出的聯邦公務員優離優退方案則有7萬5000人登記參加，根據計畫內容當中的「延期辭職」(deferred resignation)條款，可領到9月30日為止的薪水。

路透社報導，消息人士透露，聯邦總務署有100多人遭到裁員，被裁撤人員各自接到電話通知指出，若不自行請辭就會遭到停職，然後革職。

不過，聯邦總務署發表聲明說，人員遭主管逼退的消息「完全不實」。

聯邦總務署管理聯邦政府的國有土地以及絕大多數聯邦政府發包合約，其中科技改革服務處(Technology Transformation Services，TTS)負責為聯邦包商訂定名稱為「聯邦風險與授權管理計畫」(Federal Risk and Authorization Management Program，FedRAMP)的網路安全標準，也管理一般民眾查看社安金明細資料的登入網站Login.gov。

新聞周刊報導，消費者金融保護局12日對70名員工發出停職通知。

消費者金融保護局局長目前由白宮預算管理局(Office of Management and Budget，OMB)本月新上任的局長伏特(Russell Vought)暫代，伏特是保守派智庫擬訂共和黨施政藍圖「2025計畫」(Project 2025)重要推手。

伏特先前表示，下一季便將讓消費者金融保護局預算降為零。

裁員 川普 預算

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