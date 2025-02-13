川普能開除任何官員？最高法院近百年判例受挑戰

全國勞工關係局(NLRB)為聯邦獨立機構。美聯社

全國勞工 關係局(National Labor Relations Board，NLRB)為聯邦獨立機構，但負責職場民權法規案件的高層主管，在川普 總統上台後遭到開除。有線電視新聞網(CNN)分析，川普整頓全國勞工關係局人事將讓最高法院近百年歷史的重大判例「漢弗萊遺囑執行人訴美國案」(Humphrey's Executor v. US)面臨挑戰。

最高法院在1935年的「漢弗萊遺囑執行人訴美國案」裁決中寫道，行使準立法職權及準司法職權的政府官員均受國會保護，總統不能任意解職。總統必須向國會提出瀆職等證據，才能開除全國勞工關係局主管官員。

CNN報導，除了全國勞工關係局官員之外，日前負責聯邦員工「吹哨者」案件的聯邦高層官員也被川普炒魷魚，但遭川普鎖定開除的官員其實獲得聯邦法律保障，不能被白宮無故開除。

報導指出，許多保守派人士，甚至某些最高法院大法官，對於總統不能隨心所欲開除行政部門任何官員，早就感到極為不滿；這波聯邦官員遭到川普開除的事件，幾乎可以確定官司纏訟結果，最後將交由最高法院裁決，如果最高法院推翻「漢弗萊遺囑執行人訴美國案」，總統將獲得龐大權力，負責反托拉斯法、上市公司申報要求等事務的聯邦官員，總統都能任意解職。

Crowell & Moring律師事務所行政法訴訟小組召集人沃爾夫(Dan Wolff)說：「未來四年裡，我覺得漢弗萊遺囑執行人訴美國案恐將步入墳場。」沃爾夫表示，其實多數大法官早就等著只要有適當案件，就要趁機推翻漢弗萊案判例。

司法部 代理訟務次長(Solicitor General)哈里斯(Sarah Harris)12日致函參議院司法委員會(Senate Judiciary Committee)民主黨籍資深成員、伊利諾州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)指出，司法部計畫呼籲最高法院駁回1935年裁決。

哈里斯在信中寫道，對於聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)、全國勞工關係局、消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission，CPSC)官員遭到開除等案件，訟務次長辦公室將不再援引「漢弗萊遺囑執行人訴美國案」做為官員職位獲得保障的法律根據。