USAID督察長公布報告批評刪減預算 隔天便遭川普開除

美國國際開發總署（USAID）。路透

哥倫比亞廣播公司(CBS)12日報導，消息人士說，美國國際開發總署(United States Agency for International Development，USAID)督察長(Inspector General)馬丁(Paul Martin)公布報告批評川普 政府刪減國際開發總署預算並分析衝擊效應，結果隔天就被川普革職。

報導指出，馬丁11日接到白宮 總統人事辦公室(Presidential Personnel Office)副主任摩斯(Trent Morse)寄發僅有兩句內容的電郵，通知已經遭到立即革職，但未說明原因。

馬丁獲前總統拜登 任命，2023年12月以來擔任美國國際開發總署督察長。

馬丁辦公室10日公布報告，分析川普白宮關閉美國國際開發總署將造成如何影響。報告指出，縮編將導致美國國際開發總署無法發揮人道援助功能，經費遭到刪減後，將近5億元的糧食援助可能在港口、貨船以及倉庫腐壞。

報導指出，除了馬丁之外，督察長辦公室並沒有其他人員遭到停職處分，但美國國際開發總署人員11日已經獲得通知，不准再進入位於雷根大樓(Ronald Reagan Building)的辦公室。

根據聯邦總務署(General Services Administration，GSA)紀錄，美國國際開發總署在雷根大樓的辦公室租賃合約已於周末期間終止。