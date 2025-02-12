我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪小菲被爆已和老婆回北京 留下年幼子女在台灣

美1月CPI年升3.0%比預期高 道瓊期指急挫400點

川普關稅引爆黃金搶購潮 迫使造幣廠暫停銷售金條

編譯任君翔／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
全球金價飆漲，南韓也爆黃金搶購潮，甚至因原料供應緊俏，引發金條暫停銷售。路透
全球金價飆漲，南韓也爆黃金搶購潮，甚至因原料供應緊俏，引發金條暫停銷售。路透

川普發布數波關稅攻勢，震盪全球經濟，資金紛紛流入避險資產，使今年全球金價飆漲，南韓也爆黃金搶購潮，甚至因原料供應緊俏，引發該國造幣廠暫停銷售金條。

綜合韓媒及彭博資訊報導，南韓造幣暨安全印刷公司（KOMSCO）在官網發布公告，並通知銀行客戶，表示目前在原料供應及需求管理上遇到問題，暫停金條銷售，但將會嘗試盡快恢復。

該公司一名主管表示，「因金價攀升，無法取得足夠的黃金原料，必須暫停銷售金條，目前尚不知道何時將能恢復販售。」

數據顯示，南韓最大的五家銀行，本月已售出價值共計242億韓元（1,670萬美元）的金條，較去年同期的79.6億韓元遽增。至10日為止，KB國民銀行（KB Kookmin）、新韓銀行（Shinhan）、友利銀行（Woori Bank）三家銀行的黃金帳戶數量共計達277,551個，自去年同期成長了10%，上月金條銷售也破紀錄，達225億韓元，本月迄今更達168億韓元。

截至11日，南韓當地的黃金報價站上每公克156,230韓元，寫下2014年3月韓國開放實體黃金交易以來最高價，也比去年2月13日的86,000韓元翻了近一倍。

美國關稅風險使全球掀起金條購買熱，紐約商品交易所（Comex）黃金期貨價格已漲到超過國際上其他國家的基準價格，使倫敦金庫的黃金創下空前流出量。

南韓 金價 關稅

上一則

美新防長首訪北約 將促歐洲加強挺烏克蘭、增國防支出

下一則

地方警察普遍願意配合查緝無證客 望聯邦給經費

延伸閱讀

再度施壓Fed？川普：降息與課關稅相輔相成

再度施壓Fed？川普：降息與課關稅相輔相成
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
川普性別議題行政命令惹議 遭聯邦法官暫擋

川普性別議題行政命令惹議 遭聯邦法官暫擋
派中東特使赴俄談放人？美俄交換條件成謎 獲釋教師讚川普「英雄」

派中東特使赴俄談放人？美俄交換條件成謎 獲釋教師讚川普「英雄」

熱門新聞

美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
美國總統川普（左）7日會晤日本首相石破茂（右）。(路透)

78歲川普行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這兩個字

2025-02-09 02:30
川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
WSJ認為川普最強硬手段並非對付中國。歐新社

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

2025-02-05 09:51
川普總統對移民及海關執法局(ICE)逮捕和遣返無證客人數未如預期十分光火。圖為移民執法人員1月26日在芝加哥市逮捕無證客。(路透)

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

2025-02-09 05:39

超人氣

更多 >
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱