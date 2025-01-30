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川普與拉美關係緊張 中國可能從中受益

中央社聖保羅29日電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

巴西專家指出，美國新總統川普執政下，美國與拉丁美洲關係日益緊張，可能讓在該地區部署、擴大影響力至少20年的中國從中受益。

根據BBC巴西網站報導，聖保羅FGV基金會國際關係教授史圖恩克（Oliver Stuenkel）表示，川普（Donald Trump）凍結援助專案、阻止難民入境和擴大驅逐移民出境的決定，以及最近與哥倫比亞的外交危機，只是問題的冰山一角。

他認為，川普在格陵蘭島、巴拿馬運河和墨西哥灣問題上做出的威脅，以及將墨西哥販毒集團歸類為恐怖組織的決定，加深對美國的不信任，可能促使拉丁美洲國家領袖制定新的聯盟戰略，而中國可能因此受益。

史圖恩克說，川普對哥倫比亞危機的粗暴回應有其代價，可能讓中國變成比美國更可預測且更少干預的夥伴。

由於哥倫比亞拒絕允許兩架載運遭遣返移民的美國軍機降落，川普26日下令對哥國徵收高額報復性關稅，並祭出其他制裁，包括將立即對哥倫比亞進口商品徵收25%關稅，並在一週內提高到50%。

川普還揚言對哥倫比亞政府官員和支持者實施旅行禁令並撤銷簽證、加強對哥倫比亞公民和貨物邊境檢查，以及對其國庫、銀行和金融實施制裁。

在對峙幾小時後，哥倫比亞和美國宣布，哥國將接受所有載運遭遣返移民的航班，所以美國不會採取制裁措施。

哥倫比亞並非唯一一個對川普的新移民政策做出反應的國家，巴西政府也召見美國駐巴西大使館代辦艾士可瓦（Gabriel Escobar），以澄清被美國遣返回巴西的移民被戴上手銬和腳鐐的情況。

海地過渡總統委員會主席伏爾泰（Leslie Voltaire）則表示，川普政府凍結援助專案、驅逐移民和阻止難民的決定，將對海地造成災難性影響。

另外，川普還考慮購買丹麥的自治領土格陵蘭島，並「奪回」巴拿馬運河，且不排除使用軍事力量或經濟壓力來實現目的。

川普還簽署行政命令，將墨西哥灣更名為美國灣，並下令將墨西哥販毒集團列為外國恐怖組織，引發墨西哥政府對與犯罪集團緊張關係加劇的擔憂和批評。

史圖恩克表示，這些行動使拉丁美洲國家感覺受到美國威脅，繼而尋求其他合作夥伴以應對這一威脅，而中國在拉丁美洲部署、擴大影響力至少20年，極可能從中受益。

截至2000年，中國市場占拉丁美洲出口比重不到2%，現在中國已成為南美洲主要貿易夥伴，也是拉丁美洲僅次於美國的第2大貿易夥伴。有經濟學家預測，到2035年，中國和拉丁美洲間的貿易額可能超過7000億美元。

里約FGV基金會中國經濟和治理專家卡巴友（Evandro Carvalho）認為，美國新政府外交政策可能將拉美國家推向中國，「川普甚至對美國的歷史盟友也持敵對態度。從某種意義上說，他正在幫助中國的外交政策進一步擴張」。

川普 墨西哥灣 移民

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