延續雷根未完成任務 川普「鐵穹」飛彈防禦系統5重點

美軍示意圖。（取材自美國國防部官網）

川普 總統27日簽署行政命令宣布建立保護美國抵禦空襲的「鐵穹」(Iron Dome)飛彈防禦系統，福斯新聞網(Fox News)29日報導，川普將延續前總統雷根(Ronald Regan)未完成任務。

報導指出，川普所說的美國版「鐵穹」系統重點包括：

＊「鐵穹」是以色列 的第一道防線

川普宣布的美國版「鐵穹」系統將與以色列類似，以色列飛彈防禦系統是由拉斐爾先進防禦系統公司(Rafael Advanced Defence Systems)研發，旨在防止加薩走廊(Gaza Strip)巴勒斯坦恐怖份子展開攻擊。2011年啟用之後，防禦系統抵擋了哈瑪斯(Hamas)、真主黨(Hezbollah)與伊朗的飛彈與無人機。

從2011年以來，美國為以色列「鐵穹」系統至少贊助26億元。

＊美國面臨威脅為何

川普行政命令指出，「鐵穹」系統將保護美國免於遭受長程彈道飛彈、高超音速飛彈、巡弋飛彈及其他先進空中攻擊。紐約時報報導，俄羅斯現有1250枚部署飛彈，五角大廈評估中國在10年內飛彈部署將趕上俄羅斯，中俄兩國最近都有速度超過5馬赫(Mach 5)的高超音速飛彈測試。美聯社報導，要攔截高超音速飛彈並不容易，美國與日本合作的攔截機制耗資大約30億。

＊雷根率先嘗試推出

雷根是第一個喊出要建立全國飛彈防禦系統的美國總統，當時美國面臨蘇聯核武威脅。1983年3月30日，雷根推出「戰略防禦計畫」(Strategic Defense Initiative，SDI)，內容包括建立以太空 為基地的飛彈防衛計畫，當美國遭受大規模核子攻擊時發揮保護效果。

雷根當時表示，科技發展尚未能夠落實飛彈防禦計畫的願景，期盼科學界與國防部門合作，研發能讓美國不必擔心核武攻擊的系統。

＊國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)的任務一覽表(to-do list)

根據川普行政命令，赫塞斯必須在60天內針對建立「鐵穹」系統提出報告，並且加快部署美國飛彈防禦署US Missile Defense Agency)研發、目前屬於設計原型(prototype)階段的衛星感應系統「高超音速彈道追蹤太空感應器」(Hypersonic Ballistic Tracking Space Sensor)。

川普行政命令也指示國防部研發、部署多款以太空為基地的飛彈攔截科技，包括讓飛彈在發射之前就變得失能的技術，並且鞏固美國國防基礎設施的飛彈防衛系統生產供應鏈。

＊與美國盟友合作

川普行政命令要求針對飛彈防衛科技研發、能力與行動增進雙邊與多邊合作關係，為盟友及夥伴增加並盡快提供美國飛彈防衛能力。川普命令赫塞斯檢討美軍在全球各地飛彈防禦扮演如何角色，找出能與盟友加強合作的領域。