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川普掃蕩無證客採「震撼與威懾」：讓全美移民社區恐懼

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川普掃蕩無證客採「震撼與威懾」：讓全美移民社區恐懼

記者顏伶如／即時報導
無證移民被逮捕上銬。(美聯社)
無證移民被逮捕上銬。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)29日報導，川普總統掃蕩無證移民遣返行動採取「震撼與威懾」(Shock-and-Awe)策略，目的是讓全國移民社區產生恐懼；官員指出，某些無證客遭到逮捕的地點並非有大量無證移民人口的城市，就連檀香山、波多黎各聖胡安(San Juan)也有落網案例。

川普上台首周，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)累計逮捕將近5000名移民。然而，前總統拜登任期最後一年，移民局幹員平均每天逮捕人數則有310人。報導指出，川普白宮高調宣傳遣返行動所達到的效果，幾乎跟遣返行動本身一樣有效，各地移民社區人心惶惶。

川普政府說查緝對象優先鎖定有犯罪前科的無證移民，但統計資料顯示，數百名非法入境美國但沒有犯罪前科的無證移民，還是遭到移民局逮捕。紐約市議員布魯厄(Gale Brewer)便說，很多移民非常害怕，不敢去上班，孩子則留在家裡沒上學。

非黨派組織「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)資深研究員契斯提(Muzaffar Chishti)說，1月23日紐瓦克(Newark)掃蕩行動有3名無證客被捕的消息成為全國新聞，就是川普政府刻意向社會大眾釋放的訊息。他說，擴大宣傳查緝行動是要製造威懾效果，讓人覺得恐懼，「每任政府都有執法行動，這任政府則凸顯宣傳層面」。

消息人士指出，移民局資深官員告知部屬，移民局轄下各個辦公室每天都要達到逮捕75人的目標，也就是全國逮捕人數每天合計要有1000人至1500人之間。某些逮捕案例出現在並非有大量無證移民人口的城市，例如檀香山、聖胡安。

為兩名最近被捕移民辯護的檀香山移民律師辛赫(Gary Singh)表示：「這是前所未見的狀況。」

主張限縮移民的「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)執行主任柯瑞科里恩(Mark Krikorian)說，最近落網的某些移民其實在拜登任內就可能被捕，只是當時不會有大張旗鼓的逮捕計畫。他說，掃蕩行動的宣傳雖然是有意為之，卻是有益的。

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