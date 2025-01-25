我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國來美簽證處理慢 今夏估減半…影響百萬申請人

參院批准諾姆出任國安部長 助川普打擊非法移民

動手了…川普結束多元包容政策 開始解雇DEI員工

中央社華盛頓24日綜合外電報導
川普政府開始解雇「多元、公平及包容」（DEI）計畫的聯邦員工。（美聯社）
川普政府開始解雇「多元、公平及包容」（DEI）計畫的聯邦員工。（美聯社）

美國總統川普政府24日指示聯邦機構開始解雇「多元、公平及包容」（DEI）計畫的聯邦員工。本周稍早，川普政府宣布讓這些員工放有薪假。

法新社報導，撤銷用來對抗種族主義和性別主義等歧視的職位，是現年78歲、共和黨籍總統川普重返白宮後採取的一系列保守措施中的最新一項。

根據美國人事管理局備忘錄，「每個機構、部門或委員會負責人，都應在法律許可的最大範圍內採取行動，在60天內終止多元、公平及包容（DEI）計畫，多元、平等、包容和可及性（DEIA）計畫和主導『環境正義』的所有辦公室和職位」。

川普在本周稍早已下令政府機構負責人在今天下班前，提交減少DEI辦公室員工的書面計畫。

然而，在美國人事管理局的備忘錄提及環境正義似乎是新的。

美國環境保護署網站將環境正義定義為「在機構決策和其他影響人類健康和環境的聯邦活動中，無論收入、種族、膚色、民族血統、部落歸屬或殘疾與否的所有人，都應得到公正對待和有意義地參與」。

DEI計畫的目的是為了提供更多機會，給女性、少數族裔、LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒，使用「+」表示其他更多的無限可能）性別少數人口以及其他傳統上代表性不足的群體。

民權倡議者認為，這類計畫對於解決長期不平等和結構性種族歧視有其必要。不過，川普及其支持者則認為，DEI計畫最後會對其他美國人造成不公平的歧視，並削弱應聘者在工作聘用或升遷中，以能力為基礎的重要性。

川普 種族歧視 同性戀

上一則

美新防長走馬上任 矢言與盟友合作阻中國侵略印太

延伸閱讀

川普動用行政權 恢復多項反墮胎措施

川普動用行政權 恢復多項反墮胎措施
參院批准諾姆出任國安部長 將助川普打擊非法移民

參院批准諾姆出任國安部長 將助川普打擊非法移民
川普2.0首周美債市淡定 市場下周觀望「三角謎題」怎解、Fed決策

川普2.0首周美債市淡定 市場下周觀望「三角謎題」怎解、Fed決策
被批對川普移民政策無作為 亞當斯拒認指控

被批對川普移民政策無作為 亞當斯拒認指控

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

2025-01-22 22:10
休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

2025-01-23 09:13
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08

超人氣

更多 >
五大生肖心善命好 屬豬助友度難關、他最重義氣

五大生肖心善命好 屬豬助友度難關、他最重義氣
川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚
白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落
直接吃太可惜 奇異果搭配兩物「腸胃好菌更多」

直接吃太可惜 奇異果搭配兩物「腸胃好菌更多」
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭