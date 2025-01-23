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小摩CEO建議對川普關稅「看開點」讚馬斯克現代愛因斯坦

編譯簡國帆／綜合外電
摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，憂慮美國總統川普加徵關稅的人，應該「看開一點」。路透
摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，憂慮美國總統川普加徵關稅的人，應該「看開一點」。路透

摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，憂慮美國總統川普加徵關稅的人，應該「看開一點」（get over it）。他也說，他已和昔日訴訟戰對手、特斯拉執行長馬斯克化解夙怨，稱讚他「是我們的愛因斯坦」。

戴蒙在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）接受CNBC訪問時說，就算川普的關稅引發全球貿易戰，重燃美國的通膨，川普政府仍會保護美國利益，「如果會有點推升通膨，但有益我們的國家安全，就這樣吧」，「我是說，看開一點」。

戴蒙說，關稅是一種經濟工具，也可以是一種經濟武器，取決於使用方式與原因，「國家安全比有點高的通膨更重要」，「問題是（關稅）被使用的方式，能逼人上談判桌嗎？有一些不公平貿易嗎？有，有一些國家補貼嗎？有」。

他也說，美股目前有點偏高，就連部分公債市場都「處於歷史高點」，他比商業界其他人都更保持審慎，擔心赤字支出、通膨及地緣政治動盪的風險。

戴蒙在談到他和馬斯克的過往恩怨時說，「伊隆（馬斯克的名字）和我已經握手言和（hug it out），並且稱讚馬斯克同時經營多家知名企業，例如特斯拉，SpaceX和Neuralink，「那傢伙是我們的愛因斯坦」。

對於馬斯克在新政府的角色，戴蒙說他希望「能幫上忙」，「政府需要更問責，需要更有效率，應該要看結果」。

馬斯克 關稅 川普

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