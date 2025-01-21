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川普回鍋 南韓風雨飄搖 僅「1產業」可受惠

編譯林文彬／綜合外電
川普重返白宮對南韓各大產業而言幾乎都弊大於利，但有一個產業倒是可望成為贏家。美聯社
川普重返白宮對南韓各大產業而言幾乎都弊大於利，但有一個產業倒是可望成為贏家。美聯社

川普接下美國總統大位後，市場旋即傳出南韓三星電子及LG電子，可能把部分家電生產線從墨西哥移至美國，動機或許出於關稅考量。從科技、電池到汽車，川普重返白宮對南韓主要產業而言幾乎都弊大於利，但有一個產業倒是可望成為贏家。

在川普透露考慮2月1日對從墨西哥和加拿大進口的商品課徵25%關稅之際，南韓媒體韓國經濟日報引述匿名業內消息人士說法報導，三星正考慮把吹風機生產線，從旗下位於墨西哥的工廠移至美國南卡羅來納州廠。LG據傳也評估遷移冰箱生產線，把這些生產線從墨西哥移至旗下位於田納西州、生產洗衣機和吹風機的工廠。

三星生產基地遍布全球許多地區，該公司未證實報導內容，但強調計劃密切關注情勢並採取靈活對策。LG也表示，打算藉由調整生產方式及生產據點，就市況改變做出回應。

除了關稅問題，美國提供半導體公司補貼的晶片法不確定性也籠罩三星，同病相憐的還有南韓另一家科技巨擘SK海力士。美國已承諾分別提供三星和SK海力士64億及4.5億美元，協助這兩家公司投資美國。產業專家警告，儘管晶片法獲得美國兩黨支持表決通過，新川普政府的行政命令可能調整晶片法落實方式，補貼或許會受影響。

電池製造商也面臨類似憂慮，LG新能源和SK On等公司很依賴美國通膨削減法（IRA）的稅額減免來維持獲利，如果IRA被「閹割」，這些企業獲利可能承壓。南韓一些產業觀察家認為，美國不太可能徹底廢除IRA，但可能大幅調整電池公司領取補貼的資格要求。

事業可能面臨逆風的還有汽車業，川普競選美國總統時已暗示將撤回電動車聯邦命令，此舉可能導致南韓汽車製造商電動車出口減速，現代汽車集團拓展事業版圖可能面臨嚴峻挑戰。現代在美國的電動車市占率名列第二，僅次於特斯拉（Tesla）。

川普去年11月再次當選美國總統後，現代拔擢全球營運長穆諾茲（Jose Munoz）出任新執行長，是該公司50多年前成立以來首次任命外籍人士接下最高職位。外界認為，基於川普重返白宮後市況不確定性將日益升高，現代意外任命穆諾茲出任執行長，展現該公司做好萬全準備的決心。

相較之下，南韓造船業把川普再次掌權視為機會。川普去年11月當選美國總統後曾與南韓總統尹錫悅通話，表達對與南韓造船業者合作的興趣，尤其是軍艦生產、修理和保養領域。造船業觀察家指出，川普政府似乎渴望借重南韓專業知識，來解決美國海軍產能持續下降的問題。

由於川普可能計劃在第二任期強化美國海軍戰力，南韓造船股和國防承包商股票已成為投資首選。KB證券共同研究主管傑夫‧金（音譯）和金尚勳（音譯）建議，投資人布局策略應緊貼美國國防先進研究計畫署（DARPA）及馬斯克主導的計畫。

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