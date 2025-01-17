我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

屋崙前市長盛桃被聯邦起訴受賄罪 可判監禁20年

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

拜登五角大廈告別演說：美國必須領導世界

中央社華盛頓16日專電
美國國防部長奧斯丁頒給拜登國防部傑出公共服務獎章。歐新社
美國國防部長奧斯丁頒給拜登國防部傑出公共服務獎章。歐新社

美國總統拜登即將卸任，他16日在國防部演說提到，自己每天都帶著美軍在阿富汗戰爭的傷亡記錄，紀念他們的犧牲。他感謝為自由而戰、為盟友而戰的軍人，並說，「如果我們不領導世界、誰能領導？」

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）與參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）16日在華府附近的邁爾-亨德森聯合軍事基地（Joint Base Myer-Henderson）舉辦向拜登（Joe Biden）告別致敬的典禮。

奧斯丁並頒給拜登國防部傑出公共服務獎章。82歲的拜登將在20日卸任總統。

拜登發表告別演說時，從西裝口袋拿出他每天的行程表，指上面記載美軍在長達20年的阿富汗戰爭中，有2465人死亡、2萬769人受傷的數字。

拜登說，在阿富汗戰爭中及自阿富汗撤軍時失去同袍的痛楚至今依然真實，「對我來說也是如此。我每天仍背負著那份痛楚。」

美國2001年發生911事件後，與盟軍對庇護蓋達組織（al-Qaeda）首腦賓拉登（Osama bin Laden）的阿富汗發動戰爭，推翻塔利班（Taliban）政權。美國擊斃賓拉登後，即規劃逐步撤軍，拜登上任不久後完成撤軍，結束長達20年的戰爭。

美國撤軍之際，阿富汗情勢卻迅速惡化，阿富汗政府垮台、塔利班迅速攻陷喀布爾，重掌阿富汗。成千上萬阿富汗人民試圖逃離，13名美軍在自殺炸彈攻擊中喪生。拜登決定撤軍的時間點及處理撤軍的方式，成為任內最被批評的爭議之一。

拜登16日說，他相信歷史會顯示，這是正確的決定。

他也感謝國軍協助烏克蘭訓練士兵，讓烏克蘭繼續對俄羅斯奮戰，美國始終站在自由的一方、與盟友並肩作戰，不會向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）低頭。

他並說，美國強化在太平洋地區的部署、與盟友結盟，建立澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）、美日韓及美日菲的夥伴關係，成功制衡中國。

拜登說，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）初步同意停火、協商永久停戰，主要是美國成功削弱哈瑪斯的戰力、並幫以色列抵禦伊朗的攻擊。

「試想，如果我們沒有這麼做。如果我們不領導世界，還有誰能領導世界？」

奧斯丁說，拜登團結自由世界協助烏克蘭，讓美國在與中國的戰略競爭中處於有利地位，北大西洋公約組織（NATO）也在拜登任內新增瑞典、芬蘭兩成員國。

布朗則肯定拜登任內重視軍事投資計畫，改善造船領域的能力、擴充海軍艦隊並推動其現代化、提升戰機和轟炸機的數量與殺傷力，同時擴展太空領域的能力。他推動的跨黨派立法，為軍隊奠定應對未來威脅的基礎。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin，圖）與參謀首長聯席會議主席布朗（C...
美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin，圖）與參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）16日在華府附近的邁爾-亨德森聯合軍事基地（Joint Base Myer-Henderson）舉辦向拜登（Joe Biden）告別致敬的典禮。歐新社

拜登 阿富汗 國防部

上一則

20℉ 天氣酷寒 川普宣布就職典禮移至室內舉行

延伸閱讀

川普：與習近平通話討論貿易、芬太尼及TikTok

川普：與習近平通話討論貿易、芬太尼及TikTok
TikTok「不賣就禁」法律 美最高法院裁定合憲

TikTok「不賣就禁」法律 美最高法院裁定合憲
TikTok禁令是否生效 最高法院判決可望今天出爐

TikTok禁令是否生效 最高法院判決可望今天出爐
川普將「光速」大規模遣返 3.8萬中國無證客恐驅逐

川普將「光速」大規模遣返 3.8萬中國無證客恐驅逐

熱門新聞

好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

2025-01-12 10:03
國土安全部10日宣布再用包機遣返一批來自中國的無證客。這是新年遣返的第一批。圖為無證客在移民及海關執法局探員戒備下，從大巴走上包機。(路透)

美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

2025-01-11 23:55
前副總統潘斯在卡特國葬儀式上與候任總統川普伉儷握手。(擷自YouTube@ABC)

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

2025-01-12 12:57
一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

2025-01-15 10:35

超人氣

更多 >
Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？

Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
12星座誰動作快？別人還沒開始 「高效王」就搞定任務了

12星座誰動作快？別人還沒開始 「高效王」就搞定任務了
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
鐵質攝取恐被影響 吃這些東西時別配茶或咖啡

鐵質攝取恐被影響 吃這些東西時別配茶或咖啡