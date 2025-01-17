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最高法院裁定TikTok不賣就禁合憲 川普：我說了才算

編譯茅毅／即時報導
美國聯邦最高法院17日裁定國會對TikTok「不賣就禁」的法律並未違憲，但總統當選人川普受訪時表明這最後還要由他來定奪。路透
美國聯邦最高法院17日裁定國會對TikTok「不賣就禁」的法律並未違憲，但總統當選人川普受訪時表明這最後還要由他來定奪。路透

在美國聯邦最高法院17日裁定國會去年通過的TikTok「不賣就禁」法律合憲後，20日就要重返白宮的總統當選人川普隨即對美國有線電視新聞網（CNN）表明，這事仍「由我做主」。

大法官17日就俗稱不賣就禁的「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA），裁定並未違反美國憲法第1修正案，即禁止國會制定任何剝奪言論自由等自由及權利的規定。

CNN女記者潘蜜拉．布朗（Pamela Brown）立即詢問川普對此的說法。川普直言，「這事情最終（仍）取決於我，所以妳會看到我（就任後）會怎麼做」。

布朗並追問川普未來是否將採取措施，以試圖扭轉這項19日就要生效的法律。川普答道，「國會已把決定（權）交給我，所以我將做出決定」。

美國國會去年4月以跨黨派的壓倒性多數通過PAFACA，總統拜登同月簽署，規定除非TikTok在本月19日前脫離其中國的母公司「字節跳動」，並找到中國公司以外的買家，否則將禁止TikTok在美國營運。TikTok和字節跳動去年5月就在美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提告，主張該法有違憲法第1修正案。

但PAFACA中有1項條款也規定，若有證據顯示TikTok脫離字節跳動的行動出現「重大進展」，那美國總統有權延緩該禁止性法律90天。川普去年11月宣布將出任白宮國安顧問的沃茲（Mike Waltz）日前對福斯新聞說，基本上這給予川普時間，能讓TikTok暫時營運下去。

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