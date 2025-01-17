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CNN：巴拿馬官員認為川普將對運河有所動作

記者顏伶如／即時報導
一艘貨船穿越巴拿馬運河。美聯社
一艘貨船穿越巴拿馬運河。美聯社

總統當選人川普在社群媒體發文及公開談話連續提及美國要收回巴拿馬運河，甚至不惜動用武力，有線電視新聞網(CNN)17日報導，巴拿馬官員對於川普目的為何頗為納悶，川普對巴拿馬積怨可能已有數十年，包括興建名稱為「川普海洋俱樂部」(Trump Ocean Club)酒店的經驗，川普對前總統卡特(Jimmy Carter)1977年簽署協議讓巴拿馬擁有運河主權則不以為然，覺得「美國被占便宜」。

多名巴拿馬官員說，川普在巴拿馬有做生意的親身經驗，對於運河管理權長年耿耿於懷，但在第一任執政期間對巴拿馬卻不太注意。川普第一任期執政四年從未任命駐巴拿馬大使，僅由歐巴馬前朝職業文官暫代，中國與巴拿馬關係在川普第一任時出現重大進展，巴拿馬2017與台灣斷交並與北京建交，隔年更加入了中國的「一帶一路」倡議。

報導指出，前巴拿馬駐美大使狄戴安諾斯(Juan De Dianous)2019年準備赴白宮西廂拜會川普時，接到上級嚴格命令僅循外交慣例行禮如儀即可，切莫跟川普討論任何重要議題。各國大使排隊上前與川普握手時，川普冒出一句巴拿馬「騙子很多」，讓狄戴安諾斯措手不及。

現任與前任巴拿馬政府官員、運河主管機關以及巴拿馬人民，對於川普近來一連串發言感到不解。川普真的會出動武力奪回巴拿馬運河嗎？是不是對中國擴大西半球影響力的一記抵抗？還是某船運大亨在海湖莊園(Mar-a-Lago)晚宴上對川普抱怨運河費用調漲？

川普擁有的環球小姐(Miss Universe)選美大賽2003年在巴拿馬市(Panama City)舉辦，川普2009年在酒店新建案宣傳影片裡說，自從選舉比賽在巴拿馬舉行之後，就對巴拿馬產生興趣，「我愛上這個地方」。

不過，兩名曾在選美比賽工作並經常與川普往來的消息人士說，即使在當時，川普依然覺得卡特當年做出錯誤決策。一名消息人士說，川普不只一次說道「美國被占便宜」。

川普思考是否參加2012年總統大選的同時，川普集團(Trump Organization)旗下的「川普海洋俱樂部」則在巴拿馬準備開幕。2011年完工的「川普海洋俱樂部」有70層樓，迄今仍是中美洲第一高樓，也是川普第一件國際房地產重大交易。

川普2011年接受CNN專訪時說，美國「愚蠢地」(stupidly)把運河平白送給巴拿馬。報導曝光後，巴拿馬市市議會投票一致通過，宣布川普是「不受歡迎人物」(persona non grata)。川普透過西語報紙「新聞報」(La Prensa)專訪澄清，對巴拿馬官員協助酒店建案完成表示感謝，並說卡特指揮的美國談判代表當然「表現非常差勁」。

「川普海洋俱樂部」接下來幾年捲入多起官司，2018年川普招牌從酒店移除，改名「巴拿馬JW萬豪酒店」(JW Marriott Panama)。

前巴拿馬外長雷特(Jorge Eduardo Ritter)對CNN表示，川普顯得對巴拿馬非常執著，「讓我覺得山雨欲來」。雷特指出，川普不至於真的動武或奪回運河，「但肯定會有事情發生」。

川普 巴拿馬運河 一帶一路

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