CNN：巴拿馬官員認為川普將對運河有所動作

一艘貨船穿越巴拿馬運河。美聯社

總統當選人川普 在社群媒體發文及公開談話連續提及美國要收回巴拿馬運河 ，甚至不惜動用武力，有線電視新聞網(CNN)17日報導，巴拿馬官員對於川普目的為何頗為納悶，川普對巴拿馬積怨可能已有數十年，包括興建名稱為「川普海洋俱樂部」(Trump Ocean Club)酒店的經驗，川普對前總統卡特(Jimmy Carter)1977年簽署協議讓巴拿馬擁有運河主權則不以為然，覺得「美國被占便宜」。

多名巴拿馬官員說，川普在巴拿馬有做生意的親身經驗，對於運河管理權長年耿耿於懷，但在第一任執政期間對巴拿馬卻不太注意。川普第一任期執政四年從未任命駐巴拿馬大使，僅由歐巴馬前朝職業文官暫代，中國與巴拿馬關係在川普第一任時出現重大進展，巴拿馬2017與台灣斷交並與北京建交，隔年更加入了中國的「一帶一路 」倡議。

報導指出，前巴拿馬駐美大使狄戴安諾斯(Juan De Dianous)2019年準備赴白宮西廂拜會川普時，接到上級嚴格命令僅循外交慣例行禮如儀即可，切莫跟川普討論任何重要議題。各國大使排隊上前與川普握手時，川普冒出一句巴拿馬「騙子很多」，讓狄戴安諾斯措手不及。

現任與前任巴拿馬政府官員、運河主管機關以及巴拿馬人民，對於川普近來一連串發言感到不解。川普真的會出動武力奪回巴拿馬運河嗎？是不是對中國擴大西半球影響力的一記抵抗？還是某船運大亨在海湖莊園(Mar-a-Lago)晚宴上對川普抱怨運河費用調漲？

川普擁有的環球小姐(Miss Universe)選美大賽2003年在巴拿馬市(Panama City)舉辦，川普2009年在酒店新建案宣傳影片裡說，自從選舉比賽在巴拿馬舉行之後，就對巴拿馬產生興趣，「我愛上這個地方」。

不過，兩名曾在選美比賽工作並經常與川普往來的消息人士說，即使在當時，川普依然覺得卡特當年做出錯誤決策。一名消息人士說，川普不只一次說道「美國被占便宜」。

川普思考是否參加2012年總統大選的同時，川普集團(Trump Organization)旗下的「川普海洋俱樂部」則在巴拿馬準備開幕。2011年完工的「川普海洋俱樂部」有70層樓，迄今仍是中美洲第一高樓，也是川普第一件國際房地產重大交易。

川普2011年接受CNN專訪時說，美國「愚蠢地」(stupidly)把運河平白送給巴拿馬。報導曝光後，巴拿馬市市議會投票一致通過，宣布川普是「不受歡迎人物」(persona non grata)。川普透過西語報紙「新聞報」(La Prensa)專訪澄清，對巴拿馬官員協助酒店建案完成表示感謝，並說卡特指揮的美國談判代表當然「表現非常差勁」。

「川普海洋俱樂部」接下來幾年捲入多起官司，2018年川普招牌從酒店移除，改名「巴拿馬JW萬豪酒店」(JW Marriott Panama)。

前巴拿馬外長雷特(Jorge Eduardo Ritter)對CNN表示，川普顯得對巴拿馬非常執著，「讓我覺得山雨欲來」。雷特指出，川普不至於真的動武或奪回運河，「但肯定會有事情發生」。