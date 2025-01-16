民主黨追問邦迪新任FBI局長是否握有「敵人名單」

司法部長被提名人邦迪(Pam Bondi)15日出席在參院司法委員會(Senate Judiciary Committee)任命聽證會上。美聯社

司法部 長被提名人邦迪(Pam Bondi)15日在參院司法委員會(Senate Judiciary Committee)任命聽證會上，被民主黨 參議員問到聯邦調查局(FBI)局長被提名人巴特爾(Kash Patel)是否握有「敵人名單」(enemies list)。邦迪指出，巴特爾在2023年著作裡提到的數十個名字，川普 上台後不會淪為遭到司法部以不公手段鎖定的目標。

巴特爾出身紐約長島(Long Island)印度裔移民家庭，曾任國會助理、地區檢察官，川普第一任執政期間短暫出任國防部長顧問等職。巴特爾2023年著作「政府黑幫」(Government Gangsters)中，點名數十人是行政部門裡的「深州」(deep-state)成員，故意跟川普作對，榜上有名包括拜登總統、2016年民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)、「通俄案」特別檢察官穆勒(Robert Mueller)、川普第一任內的司法部長巴維理(William P. Barr)等。

總統當選人川普上個月宣布將提名巴特爾出任聯邦調查局局長之後，「敵人名單」成為輿論焦點。新聞周刊(Newsweek)16日分析，川普打算以巴特爾替代現任局長雷伊(Christopher Wray)，引發外界質疑巴特爾可能運用職權對川普對手展開政治清算。

民主黨羅德島州聯邦參議員懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)15日在聽證會上詢問邦迪說，她在佛羅里達州檢察長任內是否願意聘用握有「敵人名單」的部屬。

邦迪回答，並不認為巴特爾握有「敵人名單」，新政府司法部也不會根據所謂的「敵人名單」執行任務。她說，川普上台後，新政府不會單純因為某人是川普政敵就啟動調查或起訴。

2023年12月，巴特爾接受前任白宮顧問班農(Stephen Bannon)主持播客節目「戰情室」(War Room)專訪時說，應該整肅存在於政府與媒體當中的「謀反者」(conspirators)。

民主黨賓州聯邦眾議員鮑以爾(Brendan Boyle)13日呼籲拜登，任期結束前應對列名巴特爾「敵人名單」的對象予以預先全面特赦(preemptive blanket pardons)。