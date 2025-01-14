今日格陵蘭、明日斯瓦巴？川普開啟強權競逐北極

北極圈大島斯瓦巴。 新華社

美國候任總統川普 為得到丹麥格陵蘭 甚至不惜動武的態度震撼全球外交，川普團隊坦承此舉是為阻止俄國 野心。同為北歐的挪威擔心他們的北極圈大島斯瓦巴日後也恐淪是非之地。

紐約時報指出，格陵蘭目前向川普展現的態度為「買我們免談，但合作可談」。格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）今天在首府努克（Nuuk）的記者會堅定表示，格陵蘭人不想成為美國人，但願與美國就國防與自然資源密切合作。

艾格德說：「現實是我們願與美國合作，無論昨、今還是明日。我們也必須事大國以智，超級強權間的競逐開始激烈，如今先找上我們。」

位於北極圈內的格陵蘭面積近217萬平方公里，是世界最大島，土地80%以上為冰雪覆蓋，人口僅約5.6萬。隨氣候變遷導致北極冰川消融，此地已悄然映入強權眼簾。美、俄、歐及中國等都覬覦北極的海上航道和豐富礦產資源。

格陵蘭與丹麥的關係已延續好幾世紀，起初是丹麥殖民地，現則是丹麥一個高度自治的領地，格陵蘭的外交和國防政策仍歸丹麥。美國則看上格陵蘭多年，二戰期間曾在當地建基地，戰後美國曾提議買下格陵蘭，但被丹麥所拒。今日美軍在格陵蘭北端有專門用於飛彈防禦的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。

政治新聞網Politico.eu報導，候任白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）證實，經略格陵蘭關乎全面地緣政治動態，因美國將益發好鬥的俄國視為逐鹿北極的競爭對手。

瓦爾茲8日在福斯新聞（Fox News）說：「這不只事涉格陵蘭，而是關於北極。俄國現在想稱王稱霸...那裡可是有石油與天然氣，還有關鍵礦產，這關乎我們國家安全。」

北極地緣政治的觀察家們警告，川普執意要控制格陵蘭的最大危險，在於激起競爭對手採取同樣行動。

情勢使得北極國家密切關注發展，例如擁有斯瓦巴群島（Svalbard islands）的挪威。同樣位於北極圈內的斯瓦巴群島面積6.1萬多平方公里，人口僅2500多，在當地比北極熊數量還少。

然而斯瓦巴群島位處俄國北方艦隊通往大西洋的必經之路，對莫斯科具有重要戰略意義。主島上一些聚落不乏俄國人，他們在前蘇聯時期抵達當地，現主要聚居於當地第二大鎮巴倫堡（Barentsburg）；島上曾經的採煤大鎮皮拉米登（Pyramiden），廣場上還有列寧雕像。

1920年代簽署的「斯瓦巴條約」（The Svalbard Treaty）將當地主權劃歸挪威，但允許其他締約國開發當地自然資源，締約國包含美、俄、中、日等48國。目前只有俄國和挪威行使開發自然資源權利。條約規定斯瓦巴群島為非軍事和免簽證地區，主要吸引研究人員和遊客，當地大多數居民從事採礦。

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