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共和黨參議員：川普準備提近百項行政命令

中央社華盛頓9日專電
美國總統當選人川普。(美聯社)
美國總統當選人川普。(美聯社)

共和黨聯邦參議員穆林今天指出，即將就任總統的川普8日與共和黨籍聯邦參議員舉行會議，期間他提到，正在準備將近100項行政命令，以推動他加強邊境管制、加速能源開採等政策。

參議員穆林（Markwayne Mullin）今天接受福斯新聞網（Fox News）訪問時做上述表示。同黨參議員克雷默（Kevin Cramer）也對國會山莊報（The Hill）指出，川普8日在會中說，大概會有100項行政命令，多數與邊境管制有關。

美國新聞網站Axios報導，其中一項行政命令將是恢復美國法典第42卷（Title 42）。這項措施將授權執法人員在邊境阻絕移民，不給他們申請庇護的機會。

川普首任內在2020年3月實施美國法典第42卷，當時是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期，川普政府以防疫為由加強境管。這項措施直到總統拜登（Joe Biden）2023年5月宣布終止COVID-19公共衛生緊急狀態，才同時失效。

根據Axios的報導，美國法典第42卷實施期間，阻擋了數百萬移民入境。

川普20日就職，這兩位參議員並未提到川普簽署這些行政命令的時間點。川普近期積極與參眾兩院共和黨議員討論如何在國會推進他的施政議程。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，眾議院議長強生（Mike Johnson）支持川普提出以單一法案包裹移民與邊境、能源、減稅、債務上限等議題的方式，因為共和黨在眾議院僅有微弱多數，單一包裹法案可減少變數。

華郵報導，共和黨參議院領袖熊恩（John Thune）在8日的會議建議川普，將這些議題拆成兩個法案，先處理邊境與能源議題，及早取得成果，再處理複雜的減稅、債務上限議題。川普當時說，他仍支持單一法案，但保持開放態度。

Axios整理川普去年12月6日至1月3日間，透過演講、記者會、專訪，曾提到上任首日要做的事，至少有59項。包括結束俄烏戰爭；關閉邊境；大規模遣返移民；對探討種族主義或強制施打疫苗的學校，削減聯邦資金；增加石油鑽探與水力壓裂開採石油；禁止跨性別者參與女子體育競賽；終止出生公民權等。

川普 邊境 共和黨

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