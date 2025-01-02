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紐奧良恐襲 川普批外來犯罪、治安機關沒有盡責

編譯周辰陽／即時報導
候任總統川普。(美聯社)
候任總統川普。(美聯社)

紐奧良1日凌晨發生42歲德州退伍軍人賈巴駕皮卡衝撞人群恐襲事件，造成15人死亡，賈巴和警察駁火遭擊斃。候任總統川普上網發了2篇文，一篇宣稱此事證實了他對外來犯罪的說法，另一篇則抨擊治安機關沒有盡到職責。

恐襲嫌犯賈巴是土生土長的美國人，看似為中東裔，他用來衝撞人群的卡車裡有一面伊斯蘭國(ISIS)旗幟。

據Politico報導與Truth Social貼文，川普表示，「當我說外來的罪犯遠比我們國內的罪犯更壞時，這個說法不斷遭到民主黨人和假新聞媒體反駁，但結果是真的，我們國家的犯罪率達到前所未見的程度」。

川普接著表示，「我們的心與所有無辜受害人及他們的親人同在，包括紐奧良警察局的勇敢警官，當紐奧良市調查與從這起純粹惡行復原之際，川普政府將全力支持他們！」

天空新聞報導，川普數小時後的第2篇貼文開炮指出，「我們的國家是一場災難，全世界的笑柄！當你有了『開放邊界』，軟弱、不力且幾乎不存在的領導力時，就會發生這種事」。

川普隨後抨擊，「司法部、聯邦調查局、民主黨的州和地方檢察官沒有盡到他們的職責。他們無能又腐敗，將全部醒著的時間都花在非法攻擊政治對手，就是『我』，而不是專注於保護美國人，不受已滲入我們政府和國家所有層面的內部和外部暴力『人渣』侵害。民主黨人應該為允許這種情況在我們國家發生而感到羞愧」。

川普說，「中央情報局必須介入，『現在』，否則就太晚了。美國正在崩潰，暴力侵蝕安全、國安與民主正在我們『國家』各地發生，只有力量和有力的領導才能阻止。1月20日見，『讓美國再度偉大』」。

川普 民主黨 德州

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