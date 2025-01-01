防中美關係快速惡化 北京欲抓住川普執政「百日」關鍵期

北京努力在川普正式上任，前與他建立聯繫管道。（路透）

川普 本月即將就任美國總統，分析指出，他執政的頭100天對中國來說是重要的機會之窗，北京努力在川普正式上任前與他建立聯繫管道，以防止中美關係快速惡化，但川普的「不可預測」仍是最大懸念。

港媒南華早報昨天報導，外界普遍認為，中美關係在川普（Donald Trump）即將展開的第2任期內會更加惡化，因為川普預期會在台灣、南海及芬太尼（fentanyl）、甚至還有COVID-19疫情起源等諸多議題中採取更強硬的立場。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯說，如果川普執政前100天的政策成功有效，那他很可能會延續這些做法；如果他覺得效果未達預期，就會開始調整政策。

在美國，向來有傳統是以執政百日表現來觀察新政府施政風格或效能。

吳心伯說，川普的團隊之間對這些議題可能意見並不一致，最終決策仍要看川普，「因此能和川普本人溝通很必要」。

不過，在川普2017年剛開始其第一任期後，他很快就和中國國家主席習近平 通話，同年4月還在海湖莊園宴請了習近平。但2018年訪問中國後沒多久，川普展開對中國的貿易戰，政策延續至今。

吳心伯說，川普的一大風格就是善變以及難以預測，很難看出與川普在政權交接期的溝通，對於其中國政策的影響能持續多久。

北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通去年12月20日在「外交事務」（Foreign Affairs）期刊發表的文章也說，這次中國和川普溝通聯繫，行動上會非常小心。

在北京的安邦智庫研究員周超說，川普第2任期對中國政策基本架構可能是：繼續限制中國接觸高科技產品、在亞太施加更大的軍事壓力以及經貿上更多的脫鉤，同時也在遏止非法藥物貿易上與北京合作。

他強調，對中國來說，能和川普及其團隊對話非常重要，特別是在台海這樣高度敏感的議題上，雙方要完全了解彼此的需求和限制，避免雙邊關係全面惡化。

報導指出，中國領導層正努力向美方傳遞有關未來政策的信號，包括經由非官方的中間人，以及試著強化現有的溝通管道。

由中共中央對外聯絡部副部長陸慷率領的代表團，去年12月初在美國與白宮官員與國會議員會面。同時期，中國商務部 新聞發言人何亞東表示，中方一直透過中美商務部溝通交流機制與美方商務部團隊保持密切溝通，中方也對與新一屆美國政府經貿團隊接觸溝通持開放態度。

中國全國政協主席王滬寧上月在北京會見美國哈佛大學教授艾利森（Graham Allison），後者被認為可扮演類似前美國國務卿季辛吉的角色，為北京傳話。