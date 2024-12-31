我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

中國女星趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

紐時：中國企業可能有辦法再次規避川普關稅

記者顏伶如／即時報導
圖為中國海運公司等貨櫃堆放在維州維吉尼亞碼頭。(美聯社資料照)
圖為中國海運公司等貨櫃堆放在維州維吉尼亞碼頭。(美聯社資料照)

紐約時報31日分析，川普第一任執政期間對中國進口商品開徵關稅，但中國企業找到許多新管道讓產品銷入美國，關稅實際作用因此降低；面對即將上台的川普政府2.0摩拳擦掌準備再度祭出關稅，中國企業可能同樣有辦法規避。

2018年，川普政府對中國進口腳踏車開徵關稅時，腳踏車製造商肯特國際公司(Kent International)執行長卡米勒(Arnold Kamler)發現腳踏車產業興啟因應潮流。原本在中國的腳踏車工廠紛紛把最後步驟製造環節與組裝移出中國，到台灣、越南、馬來西亞、柬埔寨、印度設廠，如此一來雖然絕大多數使用零件仍然來自中國，但腳踏車成品直接出口到美國卻不必加徵25%關稅。

公司總部位於南卡羅來納州、腳踏車產品在沃爾瑪(Walmart)等零售店販售的卡米勒說：「關稅的淨效應(net effect)就是位於中國的中國企業將在其他國家設廠。」他說，到其他國家設廠讓企業與消費者都增加成本，卻無助於增加美國本土製造產量。

卡米勒表示，受到關稅影響，被迫多次提高售價。他說，關稅其實沒有好處，所謂的效果遭到誇大。

報導指出，川普第一任執政期間對中國商品祭出關稅，某些企業切斷與中國往來，其他企業雖把工廠遷離，但保持與中國的關係。經濟專家說，不管是中國企業或多國企業都還是大量仰賴中國產品與零件，這些貨品是在中國境外的工廠製造然後銷往美國，也就是中國產品只是繞道進入美國，避開了關稅。經濟專家說，全球供應鏈並沒有因為關稅變得更強大或更多元化，反而削弱實力，企業與消費者負擔加重。

國際貨幣基金(International Monetary Fund)第一副總裁戈匹納斯(Gita Gopinath)今年5月在演說中表示，貿易與投資繞經墨西哥、越南等第三方「鍵接國」(connector countries)進行，讓美中直接貿易脫鉤對全球經濟的衝擊獲得緩解，至於這個現象是否有助於促進多元化投資、增進供應鏈韌性則是未知數(open question)。

智庫機構「外交關係委員會」(Council on Foreign Relations)資深研究員賽瑟(Brad Setser)說，美國對中國產品加徵關稅的最主要影響，就是鼓勵企業想辦法去避開關稅。他說，雙邊貿易降低，但全球貿易並沒影響。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

關稅 川普 越南

上一則

新國會將開議 川普力挺強生續任眾議長 黨內極右派有意見

下一則

2024離世名人╱追憶李政道、瓊瑤、卡特、艾瑟．甘迺迪

延伸閱讀

洛杉磯港年底貨櫃處理量暴增 全球貿易明年面臨3大未知數

洛杉磯港年底貨櫃處理量暴增 全球貿易明年面臨3大未知數
新國會將開議 川普力挺強生續任眾議長 黨內極右派有意見

新國會將開議 川普力挺強生續任眾議長 黨內極右派有意見
川普上訴失敗 性侵女作家案維持判賠500萬

川普上訴失敗 性侵女作家案維持判賠500萬
新聞透視／卡特輸給新保守主義 造就今日川普

新聞透視／卡特輸給新保守主義 造就今日川普

熱門新聞

前總統卡特逝世。(美聯社資料照)

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

2024-12-29 17:31
湯偉麟。(本報檔案照)

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

2024-12-30 11:33
路易斯安納購地的版圖。(取自Wikimedia Commons)

CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易斯安納購地」

2024-12-24 11:10
南加大檔案照。（美聯社）

川普將上任 20多萬中國留學生最怕這件事…中領館也發聲

2024-12-26 14:02
近百名中國投資人因向約翰霍普金斯大學醫學院校區的「巴爾的摩旅享家酒店」投資多達4700萬元，卻未獲美國綠卡，並可能血本無歸，向開發商興訟。(取自Marriott酒店官網)

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

2024-12-28 21:45
格陵蘭有豐富的礦藏，且地理位置重要，美國在此也有空軍基地。（路透）

若格陵蘭同意 川普政府買下「世界第1大島」該花多少錢？

2024-12-25 04:51

超人氣

更多 >
四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任

四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬
Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告