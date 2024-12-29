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任內與台斷交 卡特當年爆伊朗人質危機 致連任輸雷根

美史上最長壽前總統 卡特卸任後聲望勝過在任期間

中央社／華盛頓29日綜合外電報導
1980年4月25 日，吉米卡特總統準備在華盛頓白宮橢圓形辦公室就營救伊朗人質失敗的任務發表全國電視演說。 （美聯社）
1980年4月25 日，吉米卡特總統準備在華盛頓白宮橢圓形辦公室就營救伊朗人質失敗的任務發表全國電視演說。 （美聯社）

美國前總統卡特創立的非營利性組織「卡特中心」宣布，卡特今天在喬治亞州平原鎮家中逝世，享嵩壽100歲。

路透社報導，卡特的兒子詹姆斯．「奇普」．卡特（James "Chip" Carter）說：「我父親是英雄，不只對我而言，對所有相信和平、人權及無私奉獻愛心的人來說亦復如此。一眾兄弟姊妹和我跟世上其他人共同分享父親這些共同信念。」

「因為他讓人團結一致的方式，世界就是我們家人。感謝各界堅持這些共同信念來紀念他。」

路透社報導，曾經的花生農和喬治亞州長卡特（Jimmy Carter）被經濟厄運和伊朗人質危機毀掉連任之路，卻致力斡旋以色列與埃及和平，後來並因投身人道主義工作而獲得諾貝爾和平獎。

民主黨籍的卡特在1976年大選中擊敗時任共和黨總統福特（Gerald Ford），於1977年1月至1981年1月擔任總統。他1980年爭取連任時，不敵共和黨的雷根（Ronald Reagan）。

他是美國史上最長壽的前總統，就連他自己也承認卸任後贏得的崇隆聲望超越在任期間。

卡特中心（Carter Center）2023年2月宣布，時年98歲、與夫人羅莎琳（Rosalynn Carter）居住平原鎮（Plains）的卡特正在家中接受安寧照護，度過「剩餘時間」。

羅莎琳於同年11月19日去世，享耆壽96歲。她是卡特在任時，以及卸任後一起投身全球人道主義工作40年期間的最緊密顧問。

卡特於今年10月1日過100歲生日，成為美國歷來唯一活到百歲高齡的卸任總統。

卡特中心今年稍早證實，他於10月16日「透過郵寄投下選票」方式提前選舉總統。他曾在滿百歲前許下心願，希望自己活得夠久，將票投給民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。

喬治亞州 民主黨 共和黨

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