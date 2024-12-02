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川普要求哈瑪斯立即釋放人質 否則將付出代價

中央社華盛頓2日專電
總統當選人川普。路透
總統當選人川普。路透

總統當選人川普今天說，如果他明年就職前，被關押在加薩走廊的人質還沒獲釋，中東地區及做出違反人性暴行的人會「付出極大代價」，該負責的人將受到嚴厲懲罰。

川普（Donald Trump）今天於自家社群網站真實社群（Truth Social）發文，「每個人都在談論人質」，他們被用暴力、非人道方式關押，全世界都反對，但都只是空談沒有行動，他要求「現在就釋放人質」。

川普還說，如果他明年1月20日就任總統前，人質還沒獲釋，中東地區以及那些做出違反人性暴行的人將「付出極大的代價」（ALL HELL TO PAY），那些該負責的人會受到美國史上最嚴厲的懲罰。

控制加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動襲擊，殺害大約1200人，劫持超過250位人質。哈瑪斯先前有釋放部分人質，也有人質死亡。

法新社報導，仍有97人被關押於加薩走廊，以色列軍方聲稱其中35人已經死亡。

路透報導，哈瑪斯今天指出，有33名人質於以哈戰爭期間喪生，但未透露他們的國籍。

以色列為剿滅哈瑪斯並營救人質，對加薩發動戰爭。根據統計，迄今造成當地逾4萬4000人死亡，超過10萬人受傷，無數民眾流離失所。美國總統拜登（Joe Biden）日前表示，希望在卸任前完成停火及人質釋放協議。

加薩 哈瑪斯 川普

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