專家之眼╱川普驅逐移民可能的後果

美國總統當選人川普。（美聯社）

早在川普 1.0時，其政府就曾對移民政策採取了嚴厲的措施，例如推動邊界牆建設、暫停特定國家移民入境，以及對非法移民 進行驅逐等，只是未盡其功即下台。如今川普2.0即將開始，日前他已證實，上任後將宣布美國進入緊急狀態，甚至動用軍隊來大規模驅逐非法移民。據稱，美國約有1,300萬非法移民，川普第一年將驅逐100萬，每年可能要花費數十億美元，這將會引發了多方面的影響和爭議。

首先，在經濟方面，將會造成勞動力短缺。比如許多移民在美國的農業、建築、服務業等行業工作，大規模驅逐移民，可能導致這些行業勞動力不足，並進一步推高工資成本及減少稅收。而共和黨執政的州將會比較配合驅逐移民，這些人將會湧向民主黨的州，以致於造成前者的缺工更加嚴重，更可能對共和黨的長期選舉策略構成挑戰。進而，美國經濟增長將可能放緩，特別是在創業和科技創新方面。

再者，驅逐行動可能導致移民家庭分裂。因美國是屬地主義（Jus Soli），在美國出生的新生兒都可以獲得美國籍，但這並不自動延伸到其父母的身份。若父母仍是無證移民，這將對兒童的心理健康和未來發展造成重大影響，與面臨創傷後壓力障礙（PTSD）和長期焦慮，特別是經歷過家庭成員被拘留或遣返 的個體。

此外，無證移民經常生活在被驅逐的恐懼中，將會影響日常生活的恐懼與不安，許多移民可能避免前往醫院、學校或報警，因為害怕與執法部門接觸。進而，這些政策可能加劇種族分裂，增強支持和反對移民的群體之間的矛盾，甚至爆發衝突。

這也將促使一些移民權益組織對川普政策提起法律訴訟，指控其違反美國憲法和國際人權規範，而移民拘留設施的擁擠和不人道待遇問題，也將進一步引發國內外的譴責。過於嚴厲的驅逐行動，將被視為對人權的不尊重，影響美國的國際聲譽，特別是在拉丁美洲和移民輸出國。墨西哥等國家可能因為大量被遣返的移民湧入而面臨社會壓力，從而與美國產生外交矛盾。

總之，驅逐移民可能帶來短期內減少非法移民數量，但在驅逐過程中，必將會產生風險與摩擦。長期來看，對美國經濟競爭力、多元文化環境以及國際影響力的損害可能超過收益。政策制定者需要平衡執法、經濟需求和人道主義價值，才能避免造成不可逆轉的負面影響。（轉載自聯合報）