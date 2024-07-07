賀錦麗換拜登獲黨內要角支持 但立場「太左」恐成弱點

拜登總統（左二）面臨勸退壓力，副總統賀錦麗（右二）被部分民主黨人視為合適替代人選。（路透）

拜登 總統堅稱不會退選，但多位民主黨 國會議員示意若拜登退讓，副總統賀錦麗 會是最佳替代人選。路透7日報導，民調顯示賀錦麗對上前總統川普的支持度優於拜登，部分共和黨金主還透露其實更樂見拜登出馬。

具女性、非裔身分的賀錦麗被認為可望吸引對拜登失去熱忱的一些民主黨選民群體，但也有民主黨金主擔心她較難拉攏支持拜登中間政策的溫和派或中立選民。

據報導引述有線電視新聞網（CNN）2日民調，選民對川普、拜登支持率分別為49%、43%，相差6個百分點。川普對賀錦麗的支持度則分別為47%、45%，賀錦麗雖也落後但差距落在誤差範圍。路透／易普索上周在拜川辯論後的民調則顯示，川、賀支持度分別是43%、42%，幾不相上下。

聯邦眾議員柯里本、米克斯、李伊等民主黨要角均已表態拜登若退選，賀錦麗會是最好人選。一名國會幕僚透露，眾議院少數黨（民主黨）領袖傑佛瑞斯私下也向議員做相同表態。更有兩名共和黨金主向路透說，較希望川普對上拜登，其中一人說拜登已自曝「無能」一面。

在民主黨認為有利勝選的墮胎議題，賀錦麗也是拜登政府重要喉舌。部分民主黨人相信，賀錦麗較能鼓動非裔、年輕及反對拜登以哈戰爭政策的選民。民主黨籍前眾議員萊恩並說，郊區女性選民可能比起拜、川，較願意選擇賀錦麗。

但一名募款人、領英共同創辦人兼民主黨金主霍夫曼的顧問梅爾霍恩（Dmitri Mehlhorn）說，賀錦麗最大弱點是其公開形象與民主黨極左翼連結，而該黨左翼勢力無力贏得全國性選舉；若賀錦麗獲得提名，這會是她要克服的挑戰。