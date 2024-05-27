WSJ：民主黨員憂選情 盼拜登對經濟展現多點同理心

為選情感到憂心的民主黨員，紛紛期盼拜登總統(中)能對經濟展現多一點同理心。圖為拜登前日走出一家服飾店。(美聯社)

距離大選剩下五個多月，華爾街日報27日分析，拜登 總統經常誇耀就業成果，但選民其實更在乎通膨，對拜登的正面敘述並不買帳，為選情感到憂心的民主黨 員紛紛期盼拜登能對經濟展現多一點同理心。

報導指出，多項民調顯示不少選民對前總統川普 任內在疫情發生前的經濟表現頗為懷念，民主黨陣營擔心一旦暑假旅遊季節開始，拜登6月起有兩趟出訪行程，屆時能夠投入在國內議題的時間便減少。

拜登提到經濟時經常把重點放在正面表現的各種數據，日前在一場募款活動裡便強調製造業、科技業的就業與投資數字，後來才說：「我們還有很多要做，不過通膨已從9%降到3%。」日前接受有線電視新聞網(CNN)訪問中，拜登被問到如何扭轉消費者信心時則回答，已經把消費者信心改變過來了。

前任歐巴馬選舉團隊顧問、民主黨策略專家艾克斯洛德(David Axelrod)指出，拜登喜歡宣揚經濟政績已成為「揮之不去的問題」，導致在經濟議題上與選民產生聯結遭遇重大障礙。艾克斯洛德表示，民主黨在2011年、2012年經驗學到教訓，不管再怎麼大力宣傳政績，真正重要的還是民眾對經濟的切身感受。

非黨派策略研究機構「庫克政治報告」(Cook Political Report)最新民調顯示，川普在7個決戰州當中有6州支持度領先拜登，兩人則在威斯康辛州取得平手；40%受訪選民認為拜登有能力把物價控制好，56%受訪選民則認為川普較有能力辦到。

報導指出，某些白宮幕僚正在設法推動對某些美國民眾經濟狀況傳達更有同理心的訊息。

白宮經濟顧問委員會顧問柏恩斯坦(Jared Bernstein)說，拜登知道許多家庭仍為高物價所苦，「但拜登如果沒有說明任內某些非常重要的經濟成果，就變成了玩忽職守(malpractice)」。

消息人士說，拜登已經聽到民主黨國會議員要求對經濟表達更多同理心的建議；某次討論中，拜登對於曾對高物價衝擊民眾表示關切卻未引起太多注意感到意外，拜登對民主黨國會議員說：「我很在乎，我知道民眾日子不好過。」

報導指出，川普競選團隊計畫主攻物價問題，也將通膨視為拜登的最大弱點。川普發言人李威特(Karoline Leavitt)表示，「拜登失敗的經濟政策讓勞工與家庭承擔後果，主要家用開銷如汽油、房租以及尿布等價格全面飛漲」。