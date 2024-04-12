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墨西哥巡邏官兵坐鎮 企圖闖關的無證客人數大幅降低

記者顏伶如／即時報導
美墨邊境南側的墨西哥境內，不管蒂華納或是雅庫梅埃吉多(Ejido Jacumé)，都能看到巡邏官兵的身影。（路透）
美墨邊境南側的墨西哥境內，不管蒂華納或是雅庫梅埃吉多(Ejido Jacumé)，都能看到巡邏官兵的身影。（路透）

CNN 12日報導，墨西哥出動陸軍以及國家衛隊(National Guard)官兵在美墨邊境巡邏之後，偷渡客人數明顯降低；墨西哥官員說，去年12月與今年1月間，平均每天有1600人非法入境美國，現在則已減少一半，降至每天大約800人到900人。

報導指出，幾個月前，人口偷渡販子經常以貨車載運大批偷渡客，抵達美墨邊境地區容易闖關的地點釋放，告知如何從高聳圍牆與周圍巨石天然屏障之間的漏洞進入美國，並提醒如果沒機會向邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)自首，就直接打電話給911。許多無證移民出現在聖地牙哥居民後院，當地民眾除了幫忙指路之外，並無其他對策。

如今狀況則有改變，墨西哥出動陸軍以及國家衛隊官兵在邊境地區巡邏，阻止偷渡客闖關入美。

墨西哥國家移民局(National Migration Institute)蒂華納(Tijuana)處長特哈達(David Pérez Tejada)說，出動官兵巡邏對於遏止無證客闖關已經出現效果。

他說，12月與1月間，平均每天約1600人非法入境美國，現在人數大約已減少一半，降至每天800人到900人左右。

報導指出，美墨邊境南側的墨西哥境內，不管蒂華納或是雅庫梅埃吉多(Ejido Jacumé)，都能看到巡邏官兵的身影。

CNN報導分析，美國與墨西哥今年都有總統大選，移民問題、邊境安全問題都是兩國選民主要考量；邊境危機如果得以消除，對美墨兩國總統來說都是可以拿來宣傳的政績，萬一邊境危機再次惡化，反對陣營則將抓緊機會猛烈攻擊。

巡邏官兵在墨西哥下加利福尼亞州(Baja California)以「營救行動」(rescues)為名義，逮捕並收押無證客。遭取締無證客落網之後先被送到蒂華納，然後再轉往距離美墨邊境數百哩的地點，接受身份審查並且等候遣返。

墨西哥 偷渡客 美墨邊境

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