川普媒體併購案 2男涉內線交易認罪

前總統川普（Donald Trump）。（路透）

前總統川普 （Donald Trump）的「川普媒體科技集團」（Trump Media and Technology Group, TMTG）被併購案傳出內線交易，兩名男子3日認罪。

路透報導，53歲的麥可‧史瓦茲曼（Michael Shvartsman）是總部位於邁阿密的創業投資 公司Rocket One Capital負責人，他和46歲胞弟傑拉德‧史瓦茲曼（Gerald Shvartsman）3日在曼哈頓聯邦地區法官李曼（Lewis Liman）面前坦承證券詐欺罪名。

Rocket One首席投資長賈利克（Bruce Garelick）定4月29日因相關指控受審。

去年，檢察官指控這3人，非法利用「川普媒體科技集團」計劃透過與空白支票 公司（blank-check company）合併借殼上市的內幕消息。

TMTG經營川普的主要社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）。

檢察官表示，3人2021年6月被接洽成為空白支票公司「數位世界併購」（Digital World Acquisition）的早期投資者時，簽署了保密協議，協議要求他們對獲悉的資訊保密，且不得在公開市場上交易該公司的股票。

檢察官說，3人聽說該公司正與TMTG進行合併談判後，對其他人通風報信，並購買「數位世界併購」股票，接著在2021年10月20日合併宣布後出售，共賺取2200萬美元的非法利益。

麥可和傑拉德．施瓦茨曼在法庭上表示，他們利用非公開資訊交易時，知道那樣做不對。