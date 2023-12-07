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葉倫訪墨談加強外資審查 中企在墨投資引發國安疑慮

編譯劉忠勇／綜合7日電
美國財政部長葉倫（左）訪問墨西哥，拜會墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres ManuelLopez Obrador）。(路透)
美國財政部長葉倫（左）訪問墨西哥，拜會墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres ManuelLopez Obrador）。(路透)

拜登政府希望與墨西哥聯手，協助加強對外國投資的審查。中國企業湧入墨西哥投資，引發供應鏈的國安疑慮。

美國財政部長葉倫和墨西哥財政部長德拉歐（Rogelio Ramirez de la O）周四在墨西哥城達成協議，將加強在外國投資審查方面的合作。華盛頓近年來通過這種方式，向許多盟友施加壓力，要求加強外商投資審查。美國財政部發布聲明說，兩國將成立雙邊工作小組，定期舉行會議交換資訊。

美國財政部並未點名中國，僅表示工作小組將發揮「有效投資審查機制的關鍵作用，因應某些外國投資可能產生的國安風險，特別在特定技術、關鍵基礎設施和敏感資料方面」。

葉倫另表示，美國和墨西哥的金融支付系統之間的聯繫還有改善空間，包括兩國可能的「互連」。美國和墨西哥團隊周四討論了這問題。葉倫到訪期間還跟墨西哥央行和主要商業銀行負責人會談。

葉倫周四表示，墨西哥因其地理位置與密切的商業聯繫，在美國推動「友岸外包」（即將供應鏈轉移到可信賴的夥伴）方面擁有「天然優勢」。「在金融和監管政策上進一步的協調，可以增加貿易和投資以及兩者帶進的利益。」

墨西哥已積極審查外國投資，以保護國內產業。美國希望墨國官員能更關注國安問題，就像美國的外國投資委員會（CFIUS）審查外來企業一樣。

墨西哥 投資 財政部

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