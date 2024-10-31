川普扮清潔工諷賀營 告訴川粉：他們視你們如垃圾

共和黨總統候選人川普30日脫掉西服，換穿一件垃圾清潔工作服，在關鍵州威斯康辛州綠灣市，衝刺造勢。(美聯社)

共和黨 總統候選人、前總統川普 30日告訴支持者，「他們(民主黨人)視你們如垃圾」；國會共和黨議員呼籲民主黨人對拜登 總統的言論發表意見，眾院共和黨會議(HRC)主席斯特凡尼克(Elise Stefanik)和眾院監督問責委員會共和黨籍主席柯默(James Comer)則控訴白宮發布假紀錄，警告篡改行為可能違反總統紀錄法。

川普27日在紐約舉行造勢集會時，上台暖場的喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）嘲笑波多黎各是「漂浮的垃圾島」，引發拉美裔選民的反彈。而拜登29日在視訊會議表示：「我看到的唯一垃圾就是他（川普）的支持者。他將拉美裔妖魔化是不可理喻，也不符合美國精神。」拜登此番言論引發軒然大波。

國會山莊報報導，川普30日在北卡羅來納州洛磯山(Rocky Mount)的造勢活動中，抨擊拜登總統詆毀川普支持者的言論。

川普試圖將拜登的評論與民主黨總統正副候選人賀錦麗和華茲掛鉤，川普告訴群眾說：「他們把你們當垃圾般看待，賀錦麗過去一周把她的政敵比作史上最邪惡的大規模殺人犯，如今拜登評論她的競選活動，終於說出他和賀錦麗對我的支持者的真實看法。他稱他們為『垃圾』，且真的如此認為。毫無疑問，我的支持者比狡猾的喬(Crooked Joe，暗諷拜登)高尚得多。」

川普表示，「我對喬(拜登)和卡瑪拉(賀錦麗)的回應很簡單：如果你不愛美國人，就無法領導美國。」

拜登失言後，白宮緊急發布文字紀錄，其中包含帶有上撇號(apostrophe)的詞彙「支持者的」(supporter's)，表明拜登是引述喜劇演員辛奇利夫(Tony Hinchcliffe)為川普站台演說時，稱波多黎各是「漂浮垃圾島」的歧視言論。

政治新聞網站Politico報導，眾院共和黨全國委員會主席哈德森(Richard Hudson)表示，「拜登抹黑半個國家，眾院民主黨議員現在需高聲表達異議，否則他們的沉默將道出選民需要知道的一切」。

參院共和黨競選活動發言人萊蘇(Philip Letsou)則表示，「選民需要知道，民主黨是否會譴責拜登令人厭惡的言論或再次屈服。」

另據福斯新聞報導，眾院共和黨會議主席斯特凡尼克和眾院監督問責委員會共和黨籍主席柯默發信給白宮律師，譴責白宮發布造假的拜登講話紀錄，可能違反總統紀錄法(Presidential Records Act)。

兩人指出，「考量拜登總統先前針對那些不投給他偏好候選人的選民的言論，他的報復性論述並不令人意外；他說出這些話後，白宮的回應也不足為奇。」

斯特凡尼克與柯默表示，白宮「沒有道歉或澄清拜登總統的話」，而是試圖「透過發布造假的的文字紀錄來改變他的說詞(儘管這些言論已錄進影片中)」。

他們寫道：「此舉不僅懦弱且違反1978年『總統紀錄法』等聯邦法律，白宮職員不能基於政治正確而改寫美國總統說過的話。」