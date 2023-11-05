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憂以哈戰爭擴大 布林肯穿防彈背心突訪巴格達

中央社巴格達5日綜合外電報導
國務卿布林肯身穿防彈背心，在伊拉克搭乘直升機。(美聯社)
國務卿布林肯身穿防彈背心，在伊拉克搭乘直升機。(美聯社)

正在中東訪問的國務卿布林肯今天突然抵達伊拉克。以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯上個月爆發戰爭後，他正致力降低緊張情勢。

繼稍早走訪遭到占領的約旦河西岸（West Bank）後，布林肯（Antony Blinken）今晚降落巴格達，與伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）進行會談。這是他就任國務卿後首訪伊拉克。

以色列襲擊加薩走廊（Gaza Strip），引發區域國家不滿，華府希望防止區域衝突擴大，已經對中東升高外交作為。

路透報導，身穿防彈背心的布林肯乘坐黑鷹直升機（Black Hawk）降落在美國2003年入侵伊拉克的「遺物」巴格達綠區（Green Zone）後，在美國大使官邸聽取有關美國在當地設施所面臨的威脅相關簡報，然後前往伊拉克總理府。

法新社報導，布林肯短暫停留賽普勒斯後到訪伊拉克。

他與蘇達尼會談後表示：「我針對來自與伊朗結盟的武裝分子進行攻擊或威脅一事，非常明確地表達完全不可接受。我們會採取所有必要步驟保護我方人員。」

約有2500名美軍部署在伊拉克，針對打擊激進聖戰團體伊斯蘭國（Islamic State）向伊拉克軍隊提供建議。

國務卿布林肯身穿防彈背心，搭乘直升機離開巴格達。(Getty Images)
國務卿布林肯身穿防彈背心，搭乘直升機離開巴格達。(Getty Images)

路透指出，伊朗支持的伊拉克什葉派民兵組織真主黨旅（Kataib Hezbollah）昨晚發出警告稱，倘若布林肯到訪，將導致「事態前所未見地升級」。

美國國防官員表示，自從10月7日哈瑪斯（Hamas）的致命突襲引發以色列對加走廊劇烈戰鬥以來，駐伊拉克和敘利亞美軍及聯軍所受火箭和無人機攻擊也隨之升高。

與伊朗結盟的伊拉克武裝團體早已威脅，如果華府進行干預，支持以色列對抗哈瑪斯，他們將會鎖定美國利益進行飛彈和無人機攻擊。

布林肯告訴記者：「向可能想要利用加薩衝突，對在本地或在這個區域任何地方的我方人員進行威脅的任何人，傳達『不要這樣做』的非常明確訊息，這非常重要。」

蘇達尼已經承諾，會對國際聯軍顧問駐紮的境內3座軍事基地所遭火箭攻擊的始作俑者展開追緝行動。

布林肯今天稍晚還將走訪土耳其。當地抗議聲浪正方興未艾。

巴格達街頭人民燃燒印有布林肯頭像的旗幟。(路透)
巴格達街頭人民燃燒印有布林肯頭像的旗幟。(路透)

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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