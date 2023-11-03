美方官員日益擔心以哈衝突 唯恐拜登表態力挺引火燒身

拜登總統，攝於2日。(歐新社)

根據知情的2位現任與2位前任美國資深官員說法，隨著加薩走廊人道危機惡化，巴勒斯坦 平民死亡人數不斷攀升，拜登 政府高層官員越來越擔心，以色列 是如何進行他們跟武裝團體哈瑪斯的戰爭，以及無法確定是否可以受到控制。

NBC新聞報導，3位現任跟前任官員表示，一些政府官員同時擔心，因為拜登總統跟以色列保持高度一致，美國在世界舞台可能會變得越來越孤立，而且他將因為以軍的一些行動而受到指責。

拜登跟高層幕僚在過去一個星期調整了政府的公開訊息，強調關注巴勒斯坦平民，以及美國努力讓他們獲得人道救濟。報導指出，因為國內外越來越多人批評，拜登決定迅速又堅決支持以色列對哈瑪斯採取軍事回應，一開始談到保護巴勒斯坦人時又不那麼強烈，加上加薩平民死傷的影像持續在世界各地傳來傳去，這些因素都導致了拜登政府的態度產生轉變。

一位資深官員表示，「如果這件事真的變糟糕，我們想要能夠指向我方過去的聲明」。這位官員說，美國政府尤其擔心一種說法會深入人心，即拜登支持以色列一切軍事行動，而且美國提供的武器已用來殺害巴勒斯坦平民，其中許多死者還是婦女和兒童。

根據報導，國防部稱美方並未對供應以色列的武器設下任何限制或約束，但布林肯上機前往台拉維夫之前，就先向記者發表了有計畫的更強硬訊息，「正如我們從一開始就已經說過的，以色列不只有權利、而且還有義務要保衛自己。我們也已經非常明確與再三說過，以色列怎麼做到這件事很重要」。

布林肯還表示，他跟與以方官員的討論將側重於他們可以採取的「具體步驟」，以更好地保護平民，「最近幾天，我們看到巴勒斯坦平民持續在這次行動首當其衝。重要的是，美國正致力於確保盡一切可能保護平民」。