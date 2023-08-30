川普是否能合法列名初選選票？新罕布夏州評估中

前總統川普涉嫌推翻2020年選舉結果而遭聯邦重罪起訴。（路透）

前總統川普 涉嫌推翻2020年選舉結果而遭聯邦重罪起訴後，是否仍有資格角逐2024年初選，在新罕布夏州 引起越來越多討論。共和黨 籍州務卿斯坎蘭(David Scanlan)已請求檢察長辦公室協助評估。

共和黨籍新罕布夏州檢察長福密拉(John Formella)與斯坎蘭29日發表聯合聲明表示，正在審慎評估川普能否列名2024年共和黨初選選票的相關司法問題，目前並沒有採取任何預設立場。

某些憲法學者指出，川普企圖推翻大選結果，加上2021年1月6日國會暴動發生之前與發生當時的言行，已構成曾經參加或協助「叛亂或謀反」(insurrection or rebellion)定義，根據憲法第14修正案(14th Amendment)第3款(Section 3)規定，喪失出任民選官員的資格。

今日美國報(USA Today)報導，川普是否能夠合法列名2024年共和黨初選選票，在當地共和黨人士之間引起熱議。

曾代表共和黨角逐2020年聯邦參議員席次的新罕布夏州律師梅斯納爾(Bryant Messner)受訪時說，援引憲法第14修正案的論述「非常有說服力」，斯坎蘭處境相當為難，因為選票爭議如何解決，將牽動共和黨2024年初選結果。

法律教授包德(William Baude)、波爾森(Michael Stokes Paulsen)日前在賓州大學(University of Pennsylvania)法律評論撰文指出，根據憲法第14修正案第3款規定，川普已失去民選官員資格。

梅斯納爾說，受到包德與波爾森撰文啟發，決定挺身捍衛憲法。他表示，在實際作法上，重點不在於將川普排除在初選選票之外，而是要聲請最高法院解釋川普是否有資格列名選票。

他表示：「這應該是與黨派無關的問題，關鍵在於憲法定義。」他說，如果新罕布夏州官員逕行決定讓川普列名初選選票，到時候將出資贊助對州政府提告。

川普初選對手之一、前阿肯色州州長賀勤森(Asa Hutchinson)先前已對憲法第14修正案理論表示支持。他說，川普是否有資格參加初選，可能在多州面臨司法訴訟。