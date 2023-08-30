我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普是否能合法列名初選選票？新罕布夏州評估中

主修這個科系 畢業3年後薪情最佳

川普是否能合法列名初選選票？新罕布夏州評估中

記者顏伶如／即時報導
前總統川普涉嫌推翻2020年選舉結果而遭聯邦重罪起訴。（路透）
前總統川普涉嫌推翻2020年選舉結果而遭聯邦重罪起訴。（路透）

前總統川普涉嫌推翻2020年選舉結果而遭聯邦重罪起訴後，是否仍有資格角逐2024年初選，在新罕布夏州引起越來越多討論。共和黨籍州務卿斯坎蘭(David Scanlan)已請求檢察長辦公室協助評估。

共和黨籍新罕布夏州檢察長福密拉(John Formella)與斯坎蘭29日發表聯合聲明表示，正在審慎評估川普能否列名2024年共和黨初選選票的相關司法問題，目前並沒有採取任何預設立場。

某些憲法學者指出，川普企圖推翻大選結果，加上2021年1月6日國會暴動發生之前與發生當時的言行，已構成曾經參加或協助「叛亂或謀反」(insurrection or rebellion)定義，根據憲法第14修正案(14th Amendment)第3款(Section 3)規定，喪失出任民選官員的資格。

今日美國報(USA Today)報導，川普是否能夠合法列名2024年共和黨初選選票，在當地共和黨人士之間引起熱議。

曾代表共和黨角逐2020年聯邦參議員席次的新罕布夏州律師梅斯納爾(Bryant Messner)受訪時說，援引憲法第14修正案的論述「非常有說服力」，斯坎蘭處境相當為難，因為選票爭議如何解決，將牽動共和黨2024年初選結果。

法律教授包德(William Baude)、波爾森(Michael Stokes Paulsen)日前在賓州大學(University of Pennsylvania)法律評論撰文指出，根據憲法第14修正案第3款規定，川普已失去民選官員資格。

梅斯納爾說，受到包德與波爾森撰文啟發，決定挺身捍衛憲法。他表示，在實際作法上，重點不在於將川普排除在初選選票之外，而是要聲請最高法院解釋川普是否有資格列名選票。

他表示：「這應該是與黨派無關的問題，關鍵在於憲法定義。」他說，如果新罕布夏州官員逕行決定讓川普列名初選選票，到時候將出資贊助對州政府提告。

川普初選對手之一、前阿肯色州州長賀勤森(Asa Hutchinson)先前已對憲法第14修正案理論表示支持。他說，川普是否有資格參加初選，可能在多州面臨司法訴訟。

川普 共和黨 新罕布夏州

上一則

雷蒙多：持續與中方非正式分享出口管制資訊 期望會談幾個月後有成果

下一則

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

延伸閱讀

承諾跳票… 川普昔稱「世界第八大奇蹟」 富士康威州2廠房喊賣

承諾跳票… 川普昔稱「世界第八大奇蹟」 富士康威州2廠房喊賣
一個老糊塗 一個不誠實 美聯社民調對「拜川」都沒好感

一個老糊塗 一個不誠實 美聯社民調對「拜川」都沒好感
暫停造勢回佛州準備防災 德桑提斯被傳可能不選了

暫停造勢回佛州準備防災 德桑提斯被傳可能不選了
WSJ：川普若回鍋白宮 挺台恐動搖

WSJ：川普若回鍋白宮 挺台恐動搖

熱門新聞

華盛頓州越裔大學生為保護母親而被繼父猛刺100多刀身亡，友人為她在網上發起募捐。(取自gofundme網站)

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

2023-08-26 02:25
視頻拍攝到在槍案發生後，警方在校園內逮捕到疑為嫌犯的齊太磊。 (WRAL電視台截頻)

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

2023-08-28 21:42
在北京當局下達禁止進口日本水產後，中國一些日料店幾乎已不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞等海域出產的食材代替。圖為消費者在商店購壽司和生魚片。(美聯社)

福島排核汙水 中國抵制引起日本反彈 演變為外交經貿戰

2023-08-25 02:16
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

2023-08-29 14:00
蓋洛普調查，民眾認為波士頓、達拉斯是居住和旅遊最安全的城市。圖為波士頓著名的馬拉松賽。（Getty Images）

全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

2023-08-23 06:00
房屋中介及房貸公司Zillow於24日宣布為房屋買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者，刺激買氣。圖為示意圖。(美聯社)

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

2023-08-26 05:55

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物
現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭
小小保鮮器作用神奇 蔬果保鮮期竟能延長4倍

小小保鮮器作用神奇 蔬果保鮮期竟能延長4倍