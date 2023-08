前任律師柯恩：川普不幫共謀付律師費恐有不利下場

前總統川普 涉嫌推翻2020年喬治亞州敗選結果,與另外18名共謀一同遭到犯罪起訴,其中有被告已經公開在社群網站發文,抱怨川普的超級政治行動委員會沒有幫忙付律師費。前任川普私人律師柯恩(Michael Cohen)21日晚間接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說,川普拒為其他共謀付律師費的作法簡直「白癡」,被告一氣之下可能轉而配合檢方,提供對川普不利的證據。

喬州被告之一、川普競選律師珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)日前在推特 發文,抱怨「讓美國再次偉大」(MAGA, Inc)超級政治行動委員會沒有幫忙支付律師費。

I was reliably informed Trump isn’t funding any of us who are indicted.



Would this change if he becomes the nominee? Why then, not now?



I totally agree this has become a bigger principle than just one man. So why isn’t MAGA, Inc. funding everyone’s defense? https://t.co/dI0JvThJyp