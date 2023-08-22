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絕非願意背鍋的那種人 川普最該擔心的是被「他」出賣

記者顏伶如／即時報導
前共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員喬里(David Jolly)說，梅杜斯絕對不是「願意幫川普坐牢的那種人」。（路透）
前共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員喬里(David Jolly)說，梅杜斯絕對不是「願意幫川普坐牢的那種人」。（路透）

前總統川普涉嫌推翻2020年大選結果，分別遭到聯邦及喬治亞州犯罪起訴。前共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員喬里(David Jolly)21日接受MSNBC新聞頻道專訪時說，川普現在最應該感到害怕的人，就是前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)，因為梅杜斯可能已將川普犯罪事證全盤托出。

喬里受訪時說：「我跟梅杜斯曾經共事，我認識梅杜斯。」他說：「我相信如今他已經全盤托出(sing like a canary)。」

川普執政尾聲，梅杜斯擔任白宮幕僚長。2020年大選前後，梅杜斯對於川普各種作為也有近距離接觸。

喬里說，梅杜斯絕對不是「願意幫川普坐牢的那種人」。他說，案情發展到最後，梅杜斯肯定出賣川普。

梅杜斯對於國會暴動事件有第一手資料，但在特別檢察官史密斯(Jack Smith)起訴書中卻未被列入共謀名單。不過，梅杜斯遭到喬州大陪審團起訴，罪嫌為參與川普向喬州州務卿施壓要求「找出足夠選票」以翻轉投票結果的電話通話。

周末期間，梅杜斯辯護律師已向喬州法院聲請撤銷起訴，理由是喬州指控罪行出現在梅杜斯擔任聯邦官員期間，梅杜斯享有憲法最高條款(Supremacy Clause)保障，得以在州級起訴案件中豁免。

前共和黨籍新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)日前表示，從各種跡象看來，梅杜斯都配合了聯邦檢察官調查，由於梅杜斯參與程度極深，可能也提供給檢方某些對川普最為不利的證詞。

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