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朱利安尼官司纏身沒錢付7位數訴訟費 遭爆求川普幫忙

編譯徐榆涵／即時報導
據報朱利安尼曾於4月前往海湖莊園，懇求川普支付他不斷積累的法律費用。(美聯社)
據報朱利安尼曾於4月前往海湖莊園，懇求川普支付他不斷積累的法律費用。(美聯社)

前總統川普官司纏身，其前私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）也因幫忙川普推翻2020年大選而受波及，龐大訴訟開銷導致手頭拮据，CNN報導，朱利安尼曾於4月前往海湖莊園，懇求川普支付他不斷積累的法律費用。

據報導，朱利安尼與他的律師柯斯特洛（Robert Costello）4月下旬前往海湖莊園，以「個人名義絕望地懇求」川普支付其高達七位數的法律費用。但川普對此「似乎不太感興趣」，但口頭同意支付一些費用並幫他舉辦兩場募款活動。幾個月後，川普的政治行動委員會撥出34萬美元，以支付朱利安尼的部分Trustpoint費用。

朱利安尼因面臨一系列法律審查，在一起現已結束的調查中，他的所有電子設備遭到聯邦調查人員扣押，導致朱利安尼必須向數據供應商Trustpoint支付高額費用。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

此外，投票機公司Smartmatic對朱利安尼的天價誹謗訴訟也在進行中，該公司指控朱利安尼未能交出任何涉案證據，朱利安尼的律師本周辯稱，「他還有很多帳單沒有付。我認為這讓朱利安尼先生感到非常羞愧。」朱利安尼已將他在紐約的公寓掛牌出售。

朱利安尼14日又因試圖推翻喬治亞州選舉結果遭起訴13項罪名，包括違反州反敲詐勒索法、教唆公職人員違反誓言、串謀偽造文件以及做出虛假陳述等。

朱利安尼在被起訴後受訪表示，這些指控是「對美國民主的侮辱，將對我們司法系統造成不可挽回的傷害」。

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