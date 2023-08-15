賴清德登彭博封面 涉外人士：被視為台灣未來領袖

賴清德成為「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）封面人物。(取自Bloomberg Businessweek)

台副總統賴清德 接受彭博專訪傳達，希望國際社會了解台灣是一個民主國家，不屬於中華人 民共和國的一部分。涉外人士今天分析，賴清德國際關注度高，已被視為台灣未來領袖，賴清德專訪傳達兩岸議題的穩健立場，展現準總統高度。

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賴清德7月27日在總統府接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）訪問，這是他4月獲民主進步黨提名角逐總統以來首次接受外媒專訪。訪談影片於台北時間8月15日清晨首播，時值賴清德從紐約過境，飛抵友邦巴拉圭訪問。

涉外人士今天表示，賴清德向國際社會傳達，「台灣不屬於中華人民共和國的一部分，台灣是一個民主國家，跟國際陣營追求共同的價值，很樂意為國際社會作出貢獻」；並強調，台灣現在的名字、憲法上的名字就是中華民國，蔡英文 總統用中華民國（台灣）來稱呼，未來他也會持續推動，沒有另外更改國家名字的情況。

涉外人士表示，從訪談內文清楚可見，賴清德國際關注度高，已被視為台灣未來領袖；賴清德傳達兩岸議題的穩健立場，展現準總統高度；彭博提出專訪台灣3位總統參選人，民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜，僅賴清德接受專訪、直球對決國際媒體的提問，實問實答，展現領袖格局，也是一場成功的國際溝通。

該人士表示，賴清德對於台灣經濟產業及青年的未來有清楚願景及視野，希望對手共同關注台灣安全，及後疫情時代各項內政的挑戰。彭博以「總統選舉領先者」形容賴清德。

影片來源：YouTube Blooomberg Television

涉外人士表示，2015年蔡英文曾登上「時代雜誌」封面，展現國際社會對她的關注，認為她當下最有可能成為台灣下任總統。相隔8年，賴清德也登上國際最大媒體之一的「彭博商業周刊」封面，彰顯國際社會對他的期待，內容大篇幅報導賴清德將如何維護台海和平，帶領台灣向前走。

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涉外人士表示，專訪最受矚目的是兩岸議題，賴清德在維持台海現狀上的意志堅定、立場清楚、毫無搖擺，表示兩岸互不隸屬、台灣不屬於中華人民共和國，未來將依循蔡英文的「四個堅持」以及「四大支柱」行動方案，貢獻台海及區域和平與穩定。

該人士表示，這些立場除了符合台灣絕大多數民意外，對國際也是重要訊號，因為國際社會普遍認為蔡英文穩健領導兩岸關係，獲得國際支持，而未來賴清德當選，台灣也將扮演同樣角色，與國際社會協力確保現狀的不受破壞，民進黨執政的一致、穩健立場持續讓國際社會更加清楚，是北京在挑釁兩岸關係、破壞區域穩定。

涉外人士說，「彭博新聞」是美國最大的媒體集團之一，讀者量達7520萬人，旗下經營周刊、電視台、廣播等多項平台。「彭博商業周刊」封面曾刊登拜登總統、前總統川普及歐巴馬、加拿大總理杜魯多等等國際領袖，賴清德為首位來自亞太的領袖。

該人士表示，賴清德認為，接受訪問，這是能向世界強調台灣是愛好和平，追求區域穩定的良好機會。

涉外人士說，反觀相對不願意或不敢面對國際媒體的侯友宜及柯文哲，賴清德認為接受國際媒體的提問是每一位總統參選人該面臨的挑戰。台灣需要國際社會的支持，國際社會也期待更瞭解台灣未來的施政，在這種環境之下，未來的總統必須要具備與國際社會溝通與交流的能力與角色。