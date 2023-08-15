我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

分析／勝選壓信仰 賴清德以「獨台」包裝「台獨」

華盛頓記者 張文馨
中華民國副總統賴清德。（本報資料照片）
中華民國副總統賴清德。（本報資料照片）

兩波專訪在副總統賴清德出訪前後曝光，無論國內媒體三立電視或美國媒體彭博，都企圖要賴清德說清楚他一向自豪的台獨立場。但想選總統的賴清德很清楚，要面對美國和中國，堅持台獨主張最終只會推車撞壁，兩面不討好。因此，他在這兩項專訪選擇了修正路線，用「獨台」的話術包裝或迴避「台獨」；理念擺一邊，以勝選為優先考量。

賴清德擔任行政院長時，曾在立法院備詢宣稱自己是主張台灣獨立的政治工作者，也是務實的台獨主義者，「我們已是主權獨立國家，不必另行宣布獨立，未來台灣前途會經過2300萬人決定。」

➤➤➤彭博專訪 賴清德：台灣沒有獨立路徑 不需另宣布獨立

賴清德因此確立了他「台獨金孫」的稱號與地位，卻也成為他爭取總統大位過程極難甩開的包袱。因此，賴清德在第二度爭取代表民進黨競選總統後，採取了修正路線。當副總統賴清德登上總統競選舞台時，講得更多的，還有奉行他曾想取而代之的蔡英文總統的路線。

當年盛讚賴清德是誠實面對自己政治主張、不掩飾的民進黨立委，怎麼看待現在不再主張台獨的賴清德？

民進黨從黨外到建黨的台獨神主牌，最初是以台灣人為主體，以台灣為國名的獨立；時至今日，許多獨立建國派依然秉持這項信仰。

李登輝總統1995年訪美期間，拋出「中華民國在台灣」，以地理角度詮釋國家定位，1999年更以「特殊國與國關係」切割兩岸；陳水扁總統2003年進一步以「中華民國是台灣」對國際發聲。

談中華民國在台灣的李登輝，曾在1999年拋出兩岸是特殊國與國關係的兩國論；談中華民國是台灣的陳水扁，曾在2003年推動台灣加入聯合國，遭到美國的強力反制。

蔡英文總統以「中華民國（台灣）」來詮釋，進一步凸顯兩岸互不隸屬，也印證台獨可做不可說，利用現有國號「中華民國」包裝「台灣已是獨立國家」，借殻上市的「獨台」做法，反而是邁向終極目標的穩定包裝。

賴清德在彭博的訪問中說，他的台獨定義不同於北京，他的台獨是台灣不屬於中華人民共和國的一部分；中華民國與中華人民共和國互不隸屬，沒有必要另外宣布獨立，延續稱呼「中華民國（台灣）」，也無意更改國名。

質言之，賴清德此時的台獨，更像是定義主權現狀，而非主張，也迴避訪問者問他「是否追求獨立」的問題；當訪問者追問賴清德的獨立藍圖時，他竟回說，沒有獨立路徑，因為台灣已經是主權獨立的國家。這不是「台獨金孫」該有的回答。

除了用獨台包裝台獨，賴清德還透過「國際紅線就是台灣紅線，也是我的紅線。」企圖把台灣問題國際化，這也是李登輝以降歷任總統的做法。

這些賴清德的台獨修正路線論述，在總統選舉前看來大致底定。但支持台獨金孫的眾生更想問：維持現狀和追求台灣獨立，在賴清德心中孰輕孰重？

賴清德 中華民國 民進黨

上一則

賴清德：巴國新任總統承諾與台灣維持邦交 深化關係

下一則

紐時訪調 新州保守小鎮挺川者：起訴是政治戲碼 但憂難勝選

延伸閱讀

賴清德會晤巴拉圭新總統潘尼亞 見面熱情擁抱

賴清德會晤巴拉圭新總統潘尼亞 見面熱情擁抱
美挺台眾議員歡迎賴清德 稱讚台灣為民主典範

美挺台眾議員歡迎賴清德 稱讚台灣為民主典範
賴清德過境符合一中政策 美：我們無意使台海現狀脫軌

賴清德過境符合一中政策 美：我們無意使台海現狀脫軌
賴清德過境美國 中國台企聯批製造麻煩

賴清德過境美國 中國台企聯批製造麻煩

熱門新聞

華資餐飲業者表示，如果大批中國遊客進來，他們肯定會想辦法增加人手。（記者楊青／攝影）

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

2023-08-11 05:56
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

中國經濟轉弱…拜登對中強硬政策沒必要了？克魯曼：更有必要

2023-08-11 15:36
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再敲定增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）

美中航班將增1倍 10/29起每周達48班次

2023-08-12 02:30
副總統賴清德12日過境美國紐約。（路透）

報復賴清德過境美？中宣布對台聚碳酸酯課徵反傾銷稅

2023-08-14 00:20

增至36死 夏威夷茂宜島野火齊燒 居民跳海求生

2023-08-10 08:58
來自美墨邊境的無證移民，已讓麻薩諸塞州不堪重負，州長莫拉‧希利宣布進入緊急狀態。(路透)

逾2萬無證客尋求庇護 麻州進入緊急狀態

2023-08-10 11:14

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現