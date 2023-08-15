分析／勝選壓信仰 賴清德以「獨台」包裝「台獨」

中華民國副總統賴清德。（本報資料照片）

兩波專訪在副總統賴清德 出訪前後曝光，無論國內媒體三立電視或美國媒體彭博，都企圖要賴清德說清楚他一向自豪的台獨立場。但想選總統的賴清德很清楚，要面對美國和中國，堅持台獨主張最終只會推車撞壁，兩面不討好。因此，他在這兩項專訪選擇了修正路線，用「獨台」的話術包裝或迴避「台獨」；理念擺一邊，以勝選為優先考量。

賴清德擔任行政院長時，曾在立法院備詢宣稱自己是主張台灣獨立的政治工作者，也是務實的台獨主義者，「我們已是主權獨立國家，不必另行宣布獨立，未來台灣前途會經過2300萬人決定。」

➤➤➤彭博專訪 賴清德：台灣沒有獨立路徑 不需另宣布獨立

賴清德因此確立了他「台獨金孫」的稱號與地位，卻也成為他爭取總統大位過程極難甩開的包袱。因此，賴清德在第二度爭取代表民進黨 競選總統後，採取了修正路線。當副總統賴清德登上總統競選舞台時，講得更多的，還有奉行他曾想取而代之的蔡英文總統的路線。

當年盛讚賴清德是誠實面對自己政治主張、不掩飾的民進黨立委，怎麼看待現在不再主張台獨的賴清德？

民進黨從黨外到建黨的台獨神主牌，最初是以台灣人為主體，以台灣為國名的獨立；時至今日，許多獨立建國派依然秉持這項信仰。

李登輝總統1995年訪美期間，拋出「中華民國 在台灣」，以地理角度詮釋國家定位，1999年更以「特殊國與國關係」切割兩岸；陳水扁總統2003年進一步以「中華民國是台灣」對國際發聲。

談中華民國在台灣的李登輝，曾在1999年拋出兩岸是特殊國與國關係的兩國論；談中華民國是台灣的陳水扁，曾在2003年推動台灣加入聯合國，遭到美國的強力反制。

蔡英文總統以「中華民國（台灣）」來詮釋，進一步凸顯兩岸互不隸屬，也印證台獨可做不可說，利用現有國號「中華民國」包裝「台灣已是獨立國家」，借殻上市的「獨台」做法，反而是邁向終極目標的穩定包裝。

賴清德在彭博的訪問中說，他的台獨定義不同於北京，他的台獨是台灣不屬於中華人民共和國的一部分；中華民國與中華人民共和國互不隸屬，沒有必要另外宣布獨立，延續稱呼「中華民國（台灣）」，也無意更改國名。

質言之，賴清德此時的台獨，更像是定義主權現狀，而非主張，也迴避訪問者問他「是否追求獨立」的問題；當訪問者追問賴清德的獨立藍圖時，他竟回說，沒有獨立路徑，因為台灣已經是主權獨立的國家。這不是「台獨金孫」該有的回答。

除了用獨台包裝台獨，賴清德還透過「國際紅線就是台灣紅線，也是我的紅線。」企圖把台灣問題國際化，這也是李登輝以降歷任總統的做法。

這些賴清德的台獨修正路線論述，在總統選舉前看來大致底定。但支持台獨金孫的眾生更想問：維持現狀和追求台灣獨立，在賴清德心中孰輕孰重？