彭博專訪 賴清德：台灣沒有獨立路徑 不需另宣布獨立

正在競選台灣大選的中華民國副總統賴清德,在接受彭博專訪時答覆記者他不會更改中華民國國名,台灣也沒必要宣布獨立。圖為賴清德13日在紐約僑宴上演講。(圖:總統府提供)

彭博電視14日播出中華民國 副總統賴清德 的專訪,雙方就「台獨」問題你來我往,賴清德以「台灣是名為中華民國的主權國家」來回應「正式獨立」的疑問,稱不存在追求正式獨立的框架;賴清德表示,他會延續蔡總統「中華民國(台灣)」的用法,不打算更改國名。

國際紅線就是台灣紅線

賴清德也說,台海議題是國際性的,「國際紅線就是台灣紅線,也是我的紅線。」

正在參與總統選舉的賴清德首次以副總統身分接受國際媒體專訪,彭博商業周刊(Bloomberg Businessweek)以封面新聞報導,彭博電視(Bloomberg TV)公布專訪片段,賴清德以中文回答,彭博把問答譯為英文播出;根據彭博公布的內容,主持人數度追問賴的台獨立場。

賴清德2017年擔任行政院長期間,在立法院形容自己是務實的台獨主義者,「我是主張台灣獨立的政治工作者,不管擔任哪個職務都不會改變。」賴今年1月接任民進黨主席時稱,台灣已是主權獨立國家,沒有再宣布台獨的必要,未來仍會延續蔡英文總統的兩岸路線。

➤➤➤賴清德改口「獨台」包裝「台獨」 求勝選先於護理念?

賴清德今年7月在競選活動中呼應後援會的說法表示,未來他領導的國家朝蔡總統的方向持續走,「當台灣總統可以走入白宮,大家所追求的政治目標就達成了。」此說引來各界關注,英國金融時報報導指美方曾要求釐清。

台不屬中華人民共和國

彭博主持人問,「台灣人民追求正式獨立(formal indenpence)嗎?你呢?」賴清德表示,他所謂的務實,就是要根據事實,指的是台灣已是主權國家,名稱為中華民國,不是中華人民共和國的一部分(The ROC (Taiwan) is not subordinate to the PRC),中華民國與中華人民共和國互不隸屬,沒有再宣布獨立的必要。

主持人追問賴清德的正式獨立藍圖(roadmap)是什麼?賴清德說,「不存在這樣的框架」(no such framework exists),他的責任是在捍衛台灣、維持台灣的民主和平與繁榮之際,維持台海現狀;「我們必須努力維持現狀,因為台灣已是主權國家。」

賴清德說,台海局勢緊張甚至影響現狀,這不是台灣造成的,而是源自北京 越發獨斷的作為;北京不僅想併吞台灣,也想改變國際秩序。台海問題是國際性的,「國際紅線就是台灣紅線,也是我的紅線。」

影片來源:YouTube Bloomberg Television

與美國有清晰溝通管道

主持人接著詢問,賴清德的一些挑釁言論引發華府關切,「你做了什麼改變?」賴清德說,他身為蔡英文總統國安團隊的一員,與美國之間有著負責任且清晰的溝通管道,有效分享訊息,了解問題所在並合作解決。

「目前這場選舉就是兩條路線,一是在深化民主的狀況下,持續與國際社會密切互動合作,二是接受一中原則,和中國站在一起。」賴清德說,他永遠歡迎與對岸共同推展和平的機會,但在北京未放棄武力企圖之前,會持續提升國防能量,以及與民主夥伴並肩嚇阻來自對岸的各項挑戰,他有決心捍衛國家利益,也有維持區域穩定的責任。

與習不做敵人可做朋友

被問到與中國國家主席習近平,賴甚至說:「我們不想成為敵人;我們可以做朋友。」

賴清德表示,俄羅斯在毫無動靜下侵略烏克蘭,讓外界看到獨裁國家不可預測的本質,台灣要為最壞狀況做準備,必須盡力避免台海戰爭。

根據賴清德競選辦公室發布的新聞稿,賴清德在專訪中表示,沒有所謂的獨立路徑,現在的國名、憲法上的名字就是中華民國,沒有另外更改國家名字的情況,會繼續推動蔡英文總統以中華民國(台灣)來稱呼的方式。

彭博問「為了提升正式的認同,你是否會考慮正式更改中華民國的國名?」賴清德指出,現在的名字、憲法上的名字就是中華民國,為了要團結台灣。至於是否有正式獨立藍圖?賴清德表示,他的責任就是維持台海的現狀,同時保護台灣、增進民主、和平與繁榮,所以沒有所謂的獨立路徑,必須要維持和平的穩定現狀,因為台灣已經是一個主權獨立的國家。

賴清德是上月27日接受彭博商業周刊主編韋伯(Joel Weber)專訪。