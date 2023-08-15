彭博專訪 賴清德：台灣沒有獨立路徑 不需另宣布獨立

正在競選台灣大選的中華民國副總統賴清德，在接受彭博專訪時答覆記者他不會更改中華民國國名，台灣也沒必要宣布獨立。圖為賴清德13日在紐約僑宴上演講。(圖：總統府提供)

彭博電視14日播出中華民國 副總統賴清德 的專訪，雙方就「台獨」問題你來我往，賴清德以「台灣是名為中華民國的主權國家」來回應「正式獨立」的疑問，稱不存在追求正式獨立的框架；賴清德表示，他會延續蔡總統「中華民國(台灣)」的用法，不打算更改國名。

國際紅線就是台灣紅線

賴清德也說，台海議題是國際性的，「國際紅線就是台灣紅線，也是我的紅線。」

正在參與總統選舉的賴清德首次以副總統身分接受國際媒體專訪，彭博商業周刊(Bloomberg Businessweek)以封面新聞報導，彭博電視(Bloomberg TV)公布專訪片段，賴清德以中文回答，彭博把問答譯為英文播出；根據彭博公布的內容，主持人數度追問賴的台獨立場。

賴清德2017年擔任行政院長期間，在立法院形容自己是務實的台獨主義者，「我是主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變。」賴今年1月接任民進黨主席時稱，台灣已是主權獨立國家，沒有再宣布台獨的必要，未來仍會延續蔡英文總統的兩岸路線。

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賴清德今年7月在競選活動中呼應後援會的說法表示，未來他領導的國家朝蔡總統的方向持續走，「當台灣總統可以走入白宮，大家所追求的政治目標就達成了。」此說引來各界關注，英國金融時報報導指美方曾要求釐清。

台不屬中華人民共和國

彭博主持人問，「台灣人民追求正式獨立(formal indenpence)嗎？你呢？」賴清德表示，他所謂的務實，就是要根據事實，指的是台灣已是主權國家，名稱為中華民國，不是中華人民共和國的一部分(The ROC (Taiwan) is not subordinate to the PRC)，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，沒有再宣布獨立的必要。

主持人追問賴清德的正式獨立藍圖(roadmap)是什麼？賴清德說，「不存在這樣的框架」(no such framework exists)，他的責任是在捍衛台灣、維持台灣的民主和平與繁榮之際，維持台海現狀；「我們必須努力維持現狀，因為台灣已是主權國家。」

賴清德說，台海局勢緊張甚至影響現狀，這不是台灣造成的，而是源自北京 越發獨斷的作為；北京不僅想併吞台灣，也想改變國際秩序。台海問題是國際性的，「國際紅線就是台灣紅線，也是我的紅線。」

影片來源：YouTube Bloomberg Television

與美國有清晰溝通管道

主持人接著詢問，賴清德的一些挑釁言論引發華府關切，「你做了什麼改變？」賴清德說，他身為蔡英文總統國安團隊的一員，與美國之間有著負責任且清晰的溝通管道，有效分享訊息，了解問題所在並合作解決。

「目前這場選舉就是兩條路線，一是在深化民主的狀況下，持續與國際社會密切互動合作，二是接受一中原則，和中國站在一起。」賴清德說，他永遠歡迎與對岸共同推展和平的機會，但在北京未放棄武力企圖之前，會持續提升國防能量，以及與民主夥伴並肩嚇阻來自對岸的各項挑戰，他有決心捍衛國家利益，也有維持區域穩定的責任。

與習不做敵人可做朋友

被問到與中國國家主席習近平，賴甚至說：「我們不想成為敵人；我們可以做朋友。」

賴清德表示，俄羅斯在毫無動靜下侵略烏克蘭，讓外界看到獨裁國家不可預測的本質，台灣要為最壞狀況做準備，必須盡力避免台海戰爭。

根據賴清德競選辦公室發布的新聞稿，賴清德在專訪中表示，沒有所謂的獨立路徑，現在的國名、憲法上的名字就是中華民國，沒有另外更改國家名字的情況，會繼續推動蔡英文總統以中華民國（台灣）來稱呼的方式。

彭博問「為了提升正式的認同，你是否會考慮正式更改中華民國的國名？」賴清德指出，現在的名字、憲法上的名字就是中華民國，為了要團結台灣。至於是否有正式獨立藍圖？賴清德表示，他的責任就是維持台海的現狀，同時保護台灣、增進民主、和平與繁榮，所以沒有所謂的獨立路徑，必須要維持和平的穩定現狀，因為台灣已經是一個主權獨立的國家。

賴清德是上月27日接受彭博商業周刊主編韋伯(Joel Weber)專訪。