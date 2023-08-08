CNBC：中國當中介 美製晶片仍源源流入俄軍

CNBC新聞網指出，儘管西方對俄嚴厲制裁，包含微晶片等西方零部件仍得以持續流入俄國成為軍用零件。圖為晶片示意圖。（路透）

俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭 ，戰事至今不見盡頭。新的相關分析顯示儘管西方對俄嚴厲制裁，包含微晶片 等西方零部件仍得以持續流入俄國 成為軍用零件。

CNBC新聞網指出，據他們分析相關交易資料與報表後發現，俄國透過像中國、土耳其及一些高加索地區國家作為中介，持續取得更多晶片與其他先進西方科技。

俄國2022年仍進口價值達25億美元的半導體技術，比2021年的18億美元高出一截。從無人機、無線電、飛彈到裝甲車輛等一系列裝備都少不了半導體與微晶片，使這兩者在現代戰爭扮演關鍵角色。

基輔經濟學院（Kyiv School of Economics）分析中心KSE研究所近期分析58件從戰場取得的重要俄軍裝備，發現超過1000件外國零部件，且主要都是西方的半導體技術。

雖然許多這些零部件都屬西方出口管制項目，但CNBC訪談專家後得知，透過中國、土耳其、阿拉伯聯合大公國等諸多輾轉路徑，俄國仍能取得這些品項加深作戰儲備。

KSE研究所分析報告作者之一、皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員里巴科娃（Elina Ribakova）說：「俄國仍能進口全部所需的西方重要零部件給俄軍使用。當下各種規避制裁的行徑意外地明目張膽。」

CNBC指出，也並非全部先進技術都符合西方對俄制裁項目。許多「軍民兩用」品項都不在出口管制內，像微晶片就既能用於洗衣機，也能用於無人機。

KSE分析報告顯示，俄國軍事裝備發現的外國零部件裡，超過2/3是由設於美國的企業所製，其他也大多來自日本、德國等烏克蘭盟友。

另一份由英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）所做的研究也發現，包含巡弋飛彈、通訊系統、電戰設備等俄軍27種最現代化的軍備系統裡，使用達450多種不同型號的外國零部件，許多都出自與供應美軍微電子產品的相同知名美企。

這些軍民兩用技術的普及和廣泛應用導致它們與全球供應鏈緊密連結，更難管制。此外，參與對俄制裁者主要仍限於烏克蘭的西方盟友，代表世界仍有許多國家繼續與俄國貿易。

CNA海軍分析中心顧問班迪特（Sam Bendett）說：「要嚴禁民用微電子產品流入全球貿易非常困難，這正是俄國產業、軍隊及情報機構加以利用的一點。」

若想防堵這個漏洞，一則有賴西方號召更多國家加入制裁，另一就是祭出「二級制裁」（secondary sanctions），即針對與俄國有貿易往來的第三方國家與實體，但兩種方式在實施上都有一定難度。

專家認為最終責任仍在於企業，業者需多費心監控供應鏈，避免商品流向不該去的地方。

里巴科娃說：「這些公司本身有相應的能力來追蹤並遵守出口管制規定。如有明確道德價值觀或國家安全目標，就不能一手幫烏克蘭，另一手又在幫俄羅斯。」