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眾院監督委員會備忘錄：拜登長媳收受中資企業款項

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眾院監督委員會備忘錄：拜登長媳收受中資企業款項

記者顏伶如／即時報導
2010年，時任德拉瓦檢察長的波‧拜登(Beau Biden)和妻子海莉‧白登(Hallie Biden)。(Getty Images)
2010年，時任德拉瓦檢察長的波‧拜登(Beau Biden)和妻子海莉‧白登(Hallie Biden)。(Getty Images)

新聞周刊(Newsweek)17日報導，眾議院監督問責委員會(House Oversight and Accountability Committee)16日公布最新備忘錄顯示，拜登總統的長媳海莉‧白登(Hallie Biden)在2017年間透過管道，收受來自於中資企業提供的2萬5000元款項。報導指出，這項消息的曝光讓拜登家族涉及拜登次子杭特‧拜登(Hunter)生意交易範圍究竟有多廣，再次受到熱議。

報導指出，眾院監督問責委員會日前發布傳票取得銀行紀錄後發現，拜登家族友人沃克(John Robinson Walker)2017年3月收到國能香港有限公司(State Energy HK Limited)300萬元匯款；根據銀行紀錄，在接下來的3個月期間，沃克帳戶多次轉帳給拜登家族成員，其中包括總計轉帳給海莉‧白登3萬5000元。

報導指出，備忘錄當中並未說明除了來自中資企業的2萬5000元，海莉‧白登收受的另外1萬元名目為何。

共和黨今年稍早掌握眾院多數席次之後，針對杭特‧拜登事業啟動調查，調查結果可能牽動拜登在2024年爭取連任的選情。

海莉‧拜登是2015年因腦癌病逝的拜登長子波‧拜登(Beau Biden)遺孀。2016年至2019年之間，海莉‧拜登與小叔杭特‧拜登公開交往。

備忘錄指出，「羅賓森沃克有限公司」(Robinson Walker LLC)帳戶在2017年3月20日，總共轉帳107萬元給杭特‧拜登與拜登總統弟弟詹姆士‧拜登(James Biden)有關的公司，有一筆2萬5000元轉帳對象是海莉‧拜登。

眾院監督問責委員會主席、共和黨籍肯塔基州聯邦眾議員柯默(James Comer)指出，拜登家族成員收受外籍人士數百萬元款項已經引發國安憂慮，委員會將持續追蹤金流，釐清拜登總統是否遭到收買。

杭特‧拜登 眾院 白登

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