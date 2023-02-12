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美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

中國官媒試圖賄賂災民「批土政府、讚中搜救隊」

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

記者黃雅慧／即時報導
山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞
山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

近日全球天空不平靜。除了美加地區發現不明飛行物外，中國山東海域近日也有居民聲稱目睹不明飛行物。綜合中媒報導， 山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，目前尚不清楚不明飛行物具體是什麼，已短信通知附近漁民注意安全。

微信公告顯示：山東即墨海洋局提醒漁民注意，有關部門準備擊落不明飛行物，為避免不明飛行物掉落海上，砸到漁船和人員，請大家暫時進行規避。同時，要協助海洋局做好拍照取證，下海打撈不明飛行物殘片等相關工作。

中國官方稱青島附近海域發現不明飛行物，準備擊落。取自新浪網
中國官方稱青島附近海域發現不明飛行物，準備擊落。取自新浪網

而該不明飛行物體引發中國網友熱議，有網友揣測是外星生物等神秘現象，但更多的討論是關於無人機，也可能是氣球，或者跟近日美加地區擊落飛行物消息有關，引發對於領空、領海安全問題的關注。

此前，加拿大《環球郵報》11日報導，加拿大總理杜魯多在11日對外宣稱，一架美軍F-22戰機在他的命令下擊落了一個飛入加拿大領空的「不明飛行物體」。

➤➤➤杜魯多、拜登授權 美戰機擊落加拿大領空不明物

而再更之前，白宮國家安全委員會發言人柯比10日稱，美軍方在阿拉斯加上空擊落了一個不明飛行物體。他表示，目前尚不清楚這個「高空物體」的用途或來源。

影片來源：YouTube ANNnewsCH

加拿大 微信 杜魯多

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