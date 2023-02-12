杜魯多、拜登授權 美戰機擊落加拿大領空不明物

加拿大總理杜魯多11日下令擊落一個侵犯加國領空的不明物體，北美防空司令部(NORAD)的一架美國F-22戰機在育空執行這一任務。(Getty Images)

加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau)11日表示，他下令擊落一具侵犯加國領空的不明飛行物，加國及美國戰機連袂升空，最後由美軍F-22猛禽式戰機成功擊落該物體；美軍「北美防空司令部」(NORAD)聲明表示，拜登 總統授權NORAD所轄戰機與加國空軍合作，擊落飛越加國北部空域的不明飛行物體。

蒙大拿查到第四個飛行物

另有最新消息指出，第四個不明飛行物已在蒙大拿州上空被偵察到，國防部決定等到12日早晨才擊落它；聯邦航空管理局(FAA)一度關閉蒙州哈維爾(Havre)機場上方空域，原因是「物體只怕會干擾到民用航空交通」，後來暫時重新開放。

在發現第四個飛行物之前幾小時，F-22戰機才剛在加拿大擊落「小型圓柱形物體」。

一個小時之後，NORAD表示，美軍戰機升空尋找「雷達異常現象」，但「沒有找到」。

美加戰機升空 育空上空得手

杜魯多發推文指出，他下令擊落侵犯加國領空的不明物體，是北美防空司令部在育空(Yukon)地區上空擊中的；加國、美國戰機都升空。加國國防部11日晚召開記者會說明與美國合作情況。

加拿大總理杜魯多11日下令擊落一個侵犯加國領空的不明物體，北美防空司令部(NORAD)的一架美國F-22戰機在育空執行這一任務。(美聯社)

白宮 11日稍後證實，拜登及杜魯多都授權開火擊落該物體，五角大廈表示，先在10日晚間偵知該不明物體出現在阿拉斯加州上空。

杜魯多、拜登通話 協商戰機合作

白宮聲明中指出，自偵察到最新不明物體以來，拜登「不斷接獲國安團隊簡報」；「出於審慎考量，並獲兩國軍方建議，拜登總統及杜魯多總理授權擊落它」。

有線電視新聞網(CNN)報導，杜魯多表示，他11日與拜登交談，由加國部隊帶頭行動，取回該不明物體。

美F-22戰機第三度擊落目標

這起事件是一周之內美軍戰機第三度在北美空域擊落目標。在此之前，美軍先在10日於阿拉斯加上空擊落另具不明飛行物，另於4日由F-22戰機打下疑似中國的偵察氣球。

白宮發布拜登與杜魯多通話謄本，兩位元首都授權擊落該物體，另談及取回該物體很重要，以便判定更多細節，了解其目的或起源。

國防部發言人萊德(Patrick Ryder)聲明表示11日遭擊落的物體，10日晚間在阿拉斯加偵察到，兩架F-22戰機起飛，監視該物體，過程中有阿拉斯加國民兵空軍空中油料補給機之助，「有時間端詳該物體的本質」。

萊德表示，監視持續到11日，物體穿越進入加國領空，加國CF-18、CP-140戰機加入飛行編組，進一步評估該不明物體，再由美軍F-22戰機發射AIM 9X「響尾蛇」飛彈擊落。

不明飛行物 小大如福斯金龜車

華盛頓郵報報導，官員們以福斯汽車金龜車(Beetle)車款來描述10日、11日擊落的不行飛行物體體積，但大小雖類似，外形大異其趣；這些不明飛行物均有些地方很相似，但另些方面極其不同，美方尚未能判定裡頭有什麼科技；真正強大的科技可以體積小、便於攜帶，因此體積能透露的資訊不多。