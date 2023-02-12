美加上空連2日擊落不明飛行物 據研判「也是氣球」

參院民主黨領袖舒默表示，美國空軍前兩天相繼在阿拉斯加州和加拿大上空擊落不明飛行物體，美方相信這些物體也是氣球。(美聯社)

參院民主黨領袖舒默今天表示，美國空軍前兩天相繼在阿拉斯加州和加拿大 上空擊落不明飛行物體，美方相信這些物體也是氣球 ，只是比上周美國擊落的那枚中國氣球小。

美聯社報導，舒默（Chuck Schumer）在美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目表示，美國空軍在加拿大育空（Yukon）上空擊落不明飛行物體之後幾小時，他昨晚接受拜登 總統的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）簡報。

據白宮表示，美軍戰機10日也在阿拉斯加上空擊落一個大約小汽車大小的飛行物體。

節目主持人問起這兩個被擊落的物體是否也是氣球時，舒默說：「他們認為是氣球，但比第一個小得多。」

美軍戰機4日在南卡羅來納州大西洋岸外海上空擊落第一枚氣球，美國政府說，那個氣球有3輛校車那麼大。 拜登政府指控，這個氣球越過美國空域進行偵察，中國則辯稱氣球只是進行氣象研究任務。

舒默表示，軍方人員正在搜尋兩個遭擊落物體的殘骸，以判定它們來自何處。前兩天遭擊落的這兩個物體除了比較小，飛行高度也較低，大約是4萬尺（約1萬3333公尺），是商用航班會使用的空域。第一個被擊落的氣球飛行高度約達6萬尺（約2萬公尺）。

舒默說：「重要的是我們幾個月前還不知道有這些氣球。真是很奇怪我們竟不知道。如今他們學會了很多事。軍方和情報部門像雷射一樣聚焦於此，先是蒐集和累積資訊，然後進行周延的分析。」

他表示：「大家可以安心，如果美國的任何利益和人民面臨風險，他們會採取適當行動。」